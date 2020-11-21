Ülke yönetimsiz kalamaz!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu İş) heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre; heyeti kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan olarak girdiği seçim sonrası halkın takdiriyle Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydederek, Başbakanlık görevinin vekâletiyle ilgili kamuoyunda bazı yanlış bilgiler dolaştığını, lakin kendisinin Başsavcılık’tan alınan görüş doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizdi.

“Astı olmadan vekâlet olmaz” diyen Tatar, Anayasa’nın, ülkede yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam ettiğiyle ilgili maddesini hatırlatarak, ülkenin yönetimsiz kalamayacağı ilkesiyle ihtiyaç halinde, ivedi bir karar alınmasının gerekmesi durumunda Anayasal hakkına dayanarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebileceğini kaydetti.

“Devlet yerindedir ve halka sahip çıkacaktır” şeklinde konuşmasını sürdüren Tatar, ülkenin yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen iyi yönetildiğini, global ölçekte yıkıcı boyutta yaşanan salgın durumunda bile ülkedeki vaka sayısının kontrol altına alınabildiğini ve sürecin iyi yönetildiğini belirtti.

Acil Durum Hastanesi’yle birlikte sağlığa ve geleceğe 250 milyon TL’lik yatırım yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erdoğan’a teşekkürlerini iletti

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kalabalık heyetin verdiği mesajların öneminin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.