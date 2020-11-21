Darısı başımıza

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarındaki artışın etkileri her alanda hissedilirken, Rum Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs aşılarının hangi kriterlere göre aşılama takvimine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Alithia gazetesi: “Corona Devlet Mekanizmasını Da Durdurdu – Kıbrıs Bir Milyon Aşı Sipariş Etti – Lefkoşa’nın Okullarında Corona Salgını” başlıkları altında verdiği haberlerinde, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in Corona testinin pozitif çıkması ve yakın temaslısı olan iki bakanın da karantinaya alınmasına sebep olduğunu aktardı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın aşı çalışmaları çerçevesinde bir milyon doz aşı sipariş ettiğini, nüfus gruplarının bir algoritma temelinde belirlenerek hangi grupların hangi sıralamada aşılanacağı çalışmasını tamamladığını yazdı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin aşı şirketleriyle gerçekleştirdiği dört anlaşmaya da dahil olunduğu vurgulanırken, 600 bin aşının AstraZeneca, 200 bin aşının Johnson&Johnson ve 200 bin aşının ise Pfizer/BionTech şirketlerinden tedarik edileceği aktarıldı.

Çin’den tıp uzmanı getirilecek

Öte yandan Haravgi gazetesi, Corona sebebiyle hastanede tedavi gören hastaların hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu, yaşanan ikinci dalga sebebiyle hastane doktorlarının zor anlar yaşadıklarını yazdı.

Güney’deki bazı hastanelerde görev yapan acil durum doktorlarının Corona vakalarını muayene ettikten sonra diğer acil vakalarla ilgilendiklerine dair ciddi iddiaların dünkü Rum Meclisi Sağlık Komitesi toplantısında gündeme geldiğini belirtilerek, ikinci dalgaya hazırlanmak için var olan zamanın Rum hükümetince kullanılamadığının dile getirildiği aktarıldı.

Toplantıda, acil tıp uzmanı dalında yaşanan büyük eksikliğin giderilebilmesi adına Çin’den uzman talep edilmesinin de gündeme geldiğini vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ta, 12’si Lefkoşa, 8’i Limasol ve 8’i de özel hastanelerde olmak üzere toplam 28 acil tıp uzmanının bulunduğunu belirtti.