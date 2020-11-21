Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, tasarrufunda 30 gram uyuşturucu madde bulunan Mehmet Kırlar, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Cüneyt Arkın, 18 Kasım 2020 tarihinde, zanlı Mehmet Kırlar’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aracı içerisinde, elinde içerisinde 5 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunan poşet ile suçüstü tespit ettiklerini söyledi.

Zanlının üzerinde yapılan arama sonucunda, sol kol koltuk altı kısmında, poşet içerisinde saklanmış halde 25 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” ele geçirildiğini belirten Arkın, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ithal ettiğini itiraf ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren Arkın, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.