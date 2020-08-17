Salgın bütçeleri sarstı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’da bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı, bazılarının ise uygun olması dikkat çekti.

Sarı fasulye 25, taze fasulye 15 liradan satışa sunulurken, önceki haftalarda 3 lira olan domatesin kilosu 7 liraya çıktı. Salatalık, soğan, patates ise 1 buçuk ile 3 buçuk lira arasında değişen fiyatlarla tezgâha kondu.

Diyalog’a konuşan Pazar esnaflarından bazıları fiyatların uygun olduğunu söyledi, bazıları ise salgın nedeniyle artış olduğunu ifade etti. Esnaf, salgın döneminde ekonomik kayba uğrayan vatandaşın eskisi gibi alım yapamadığını dile getirdi.

Ne dediler?..

Yılmaz Güney

“Pandemiden dolayı fiyatlar biraz yükseldi. Kuruyemiş satıyoruz. Toptancılarda kuruyemiş azaldı bu yüzden de fiyatlar arttı. İşler iyi değil, pandemi dönemi geçtiği zaman işlerin artacağına inanıyorum. Halkın alım gücü eskiye göre çok düşük. İnsanlar işten çıkarıldı, şimdi iş bulamıyorlar. Bu durum doğal olarak bizi de etkiledi. Eskisinden daha az satıyoruz.”

Mehmet Paşa

“Fiyatlar pahalı olunca alım gücü düşen vatandaşlar alışveriş yapamıyor. Daha önce gelen müşteriler 5 kilo 10 kilo sebze-meyve alırken şimdi daha az alıyorlar. Vatandaş sofrasına doğru düzgün bir şey götüremiyor. Tüccarların fahiş fiyattan pazarcılara ürün vermesinden dolayı pahalılık oldu.”

Umut Nar

“Halkta para var ama harcamak istemiyor. Salgından dolayı biraz tedirginlik var. Pazar fiyatları uygundur. 12-13 sene önce üzümü 8-10 TL’ye satıyorduk, şimdi 2020’deyiz yine aynı fiyattan veriyoruz. Memur maaşına baktığımızda 12 sene önce 3 bin 500 TL civarındaydı şimdi ise 7-8 bin TL. Her şeye hayat pahalılığı geliyor ama meyveye gelmiyor.”

İzzet İşleyen

“Pandemi sürecinden sonra fiyatlar çok yüksek olmaya başladı. Özellikle Pazar tezgahlarındaki fiyatlara şaşırıyorum. Fiyatların böyle olmasının sebebi TL’nin değer kaybı olabilir. Burada üretilen sebzeler ucuz ama yurt dışından gelen ürünlerde ciddi artış var. Devletin ürün fiyatlarındaki artışları denetlemesi gerekiyor.”

Pazarda fiyatlar dün şöyleydi:

Sarı Fasulye: 25 TL

Taze Fasulye: 15 TL

Domates: 7 TL

Bamya: 10 TL

Salatalık: 1,5- 2 TL

Havuç: 5 TL

Pancar: 4 TL

Patlıcan: 4 TL

Biber: 6 TL

Üzüm 10-15 TL

Kayısı: 25 TL

İncir: 20 TL

Ananas: 15 TL

Börülce: 10 TL

Limon: 12 TL

Patates: 2,5-3,5 TL

Soğan: 2,5 TL