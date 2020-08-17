Panik yapılmasın

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu, başarı ile devam ettirilen Covid-19’la mücadele sürecinde gelinen noktada yeni önlemler ve kararlar alınması gerekiyorsa tereddütsüz alınacağını belirtti. Tatar, nüfusa oranla vaka sayılarında iyi pozisyonda olunduğunu belirterek, “Güney Kıbrıs’ta ölüm sayısı 20’ye, vaka sayısı bin 277’ye ulaşmıştır. Güney Kıbrıs’ta halen 380 pozitif vaka vardır” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“Tüm dünyanın uyguladığından daha sıkı tedbirlerle yürüttüğümüz Covid-19’la mücadele sürecinde ekonomimizin normalleşmesi için bizler de 1 Temmuz’dan itibaren kademeli açılım aşamasını başlattık.

Açılım aşamasına geçmemizle birlikte vakaların artacağını bilim insanlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda bizler de zaten öngörmüştük.

Ne var ki son birkaç gündür vaka sayısında önemli artışlar yaşanmıştır.

Bunda yaşanan bayram süreciyle birlikte ülkeye giriş çıkışlarda meydana gelen artışla, test sayısındaki yükselişin kuşkusuz etkisi vardır.

Bu konu tarafımdan bizzat an ve an takip edilmekte, Sağlık Bakanlığımız ve ekipleri şahsımı sürekli bir şekilde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmektedir.

İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Yaşanan gelişmeler ve bilim insanlarımızın ortaya koyacağı görüşler ışığında alınması gereken yeni kararlar ve önlemler varsa bunları almakta hiç tereddüt etmeyeceğiz.”

Hastanenin temeli atılacak

Tatar, nüfusa oranla vaka sayılarında iyi pozisyonda olunduğu belirterek, şunları kaydetti:

“Bazı örnekler verecek olursak, nüfusu bize çok yakın olan Malta’da bugüne dek toplam 10 ölüm yaşanmıştır.

Malta’da bugüne kadarki toplam vaka sayısı dünkü 72 artışla bin 348’e ulaşırken şu andaki pozitif sayısı 558’dir.

Güney Kıbrıs’ta ölüm sayısı 20’ye, vaka sayısı bin 277’ye ulaşmıştır. Güney Kıbrıs’ta halen 380 pozitif vaka vardır.

Bizde Mart ayından bu yana ortaya çıkan toplam vaka sayısı 209’dur. Bunların 108’i 1 Temmuz’daki dışa açılım öncesine aittir, 101 ise açılım sonrasına aittir. 101 hastadan 36’sı iyileşip taburcu olmuştur. 36 vaka karantina otelinde tutulmaktadır. Geriye kalan 29 hafif seyirli vakamız ise, hastanemizde tedavi görmektedir. Ağır veya yoğun bakımda olan tek bir vakamızın olmayışı son derece önemlidir. Şu anda 40 yatağımız Covid-19 için hazır durumdadır.

Ayaktan Tanı Merkezi’ndeki 50 yatağı kısa bir süre içerisinde devreye koyabilecek durumdayız.

Türkiye’nin ülkemizde yapacağı 100 yataklı pandemi hastanesinin temelini en geç aybaşında atmış olacağız.

Hastanemiz 45-50 günlük bir süre içinde en son teknoloji ile donatılmış bir şekilde hizmete sunulacak noktada olacaktır.

Bu da yılsonuna kadar Covid-19 için yaklaşık 200 yatağımızın olacağı anlamına gelmektedir.

Ancak biliyoruz ki; ne kadar yatağınız veya cihazınız olursa olsun, önemli olan hasta sayısının sizin kapasitenizin üstüne çıkmamasıdır. Başarılması gereken budur.

Dolayısı ile biz bu bilinçle, bilim ışığında, halkımızın yararına çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Beklentimiz, çağrımız, herkesçe doğruların yapılması ve desteklenmesi, mesafe, maske ve temizlik kurallarına istisnasız herkesin uymasıdır.

Böyle yaparsak başaracağız, böyle yaparsak daha güzel günler mutlaka gelecektir.”