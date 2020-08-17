Citroen’in lastiklerini makasla kesti

Suna ERDEN

Girne’de eski kız arkadaşının pasaportunu çaldığı gerekçesiyle polise şikâyet edilen Murat Başbuğ Adanır, intikam almaya kalkışınca tutuklandı.

Kız arkadaşının park halindeki aracının lastiklerini makasla kesen Murat Başbuğ Adanır, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının geçtiğimiz temmuz ayında da kız arkadaşının aracının lastiklerini bıçakla kestiği ve bu nedenle hakkında dava açıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Ağustos’ta meydana gelen olayda Murat Başbuğ Adanır'ın pasaportunu çaldığı gerekçesiyle kendisini şikayet eden eski kız arkadaşı L.M.'nin park halinde bulunan

Citroen C-3 model aracının ön lastiklerini makas ile keserek 200 TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının 31 Temmuz 2020 tarihinde de yine eski kız arkadaşının aracının lastiklerini bıçak ile patlattığını kaydeden polis, bu nedenle askıda davası olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının aynı suçu tekrar işlemesini de dikkate alarak, yargılanıncaya kadar

20 günü aşmayan bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.