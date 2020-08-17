Olmadı Rami

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir apartmana posta yoluyla uyuşturucu gönderildiğini öğrenen narkotik ekipleri harekete geçti. Polis, zarfın gönderildiği apartmanda arama yaptı. Apartmanın girişindeki elektrik panosunun üzerine bırakılan zarfı açan polis, 103 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis, zarfın sahibi Rami Hammami’yi ise Gönyeli’deki evinde tespit ederek tutukladı. Zanlının evinde yapılan aramada 42 hap ile 5 gram uyuşturucu bulundu.

Zanlı sorgusunda uyuşturucu maddeleri yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmana posta yoluyla uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldıklarını söyledi.

Polis, posta yolcuyla gönderilen, elektrik panosu üzerine bırakılan Rami Hammami adına gelen zarfta üzerinde Red Bull yazan 103 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Polis 15 Ağustos 2020 tarihinde Rami Hammami‘nin Gönyeli’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının Gönyeli’deki adresinde arama yapıldığını, yatak odasında 40 adet tam 2 adet yarım uyuşturucu hap ve yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının ifadesinde uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.