Cesedi dalgıçlar çıkardı

Girne’nin Ozanköy bölgesinde yaşamını sürdüren 47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu, evinin 10 metre uzağındaki su kuyusuna düşerek, yaşamını yitirdi. Bahçe içerisinde iki su kuyusunun yan yana olduğu ve her ikisinin sadece bir çıkışa bağlı bulunduğu belirlendi. Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun kapağı olmayan kuyunun üzerinden geçerken çökme yaşandığı, bu nedenle düşmüş olabileceği tespit edildi.

Ekipler iki saat uğraştı

Elde edilen bilgilere göre; yakınları dün saat 19.30 sıralarında polise başvurarak Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun kuyuya düşmüş olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve Özel Harekât Polisi’ne bağlı dalgıçlar harekete geçti. Ekipler, iki saat süren çalışmanın ardından Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun cesedini kuyudan çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemede kuyunun çökmüş olduğu tespit edildi. Kırmızıoğlu’nun kuyunun yanından geçerken çökme sonucu düştüğü tahmin edilirken, polis soruşturma başlattı.

Otopsi yapılacak

Kırmızıoğlu’nun cesedinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, bugün otopsisinin yapılacağı belirtildi.

Kuyuya düşerek yaşama veda eden Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun, 10 yıl önce Kuzey Kıbrıs’a geldiği, olayın meydana geldiği bahçede bahçıvan olarak çalıştığı öğrenildi.