Kuzeyde 3, güneyde 7 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 414 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 212’ye çıktığını, 2 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısının 66 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pozitif vakaların ülkeye hava yolu ile geldiğini, ekipler tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Bakan Pilli, vakaların artışta olması ve son durumun değerlendirmesi için bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Sağlık Bakanlığı'nda toplanarak kararlar üreteceğini de açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta ise dün 7 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta yapılan 2 bin 475 test sonucunda 7 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 1339 oldu.