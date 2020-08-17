Miting yok

Çiğdem AYDIN

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 aydan az bir süre kala adaylardan sadece 2 tanesi bütçesini açıkladı. Adaylardan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ulaşılamazken, Sözcü Barış Burcu ‘seçim harcamalarıyla ilgim yok’ dedi. Başbakan ve UBP adayı Ersin Tatar, seçim harcamasının bir kısmını partisinin bir kısmını da kendisinin karşılayacağını belirterek rakamın netleşmediğini ifade etti.

Kudret Özersay’ın harcaması konusunda HP Genel Başkanı’na ulaşılmazken, DP adayı Serdar Denktaş “Belli bir rakam yok, borçlanacağım” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu tür sorulara cevap vermeyeceğini söylerken, parti genel sekreteri Erdoğan Sorakın seçim bütçesinin henüz netleşmediğini söyledi.

YDP lideri Erhan Arıklı bir milyon liraya kadar bir harcama olabileceğini belirtirken, MDP adayı

Dr. Fuat Türköz Çiner kendi cebinden 100 bin lira harcayacağını ifade etti. Diyalog muhabirine konuşan adayların hemen hepsi bu seçimde miting yapılmayacağını belirtti.

Ne dediler?..

Ersin Tatar: Bütçe hazır değil

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bütçe konusunda partimiz hazırlık yapıyor. Daha önce bir hazırlık yapılıyordu ama pandemi çıktı bütçe çalışmaları rafa kalktı. Şimdi hazırlanıyor netleşince açıklama yapacağız. Kaynak biraz partiden biraz da cepten olacak.

Seçim kampanyamızı yürütmek için arkadaşlar çalışıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimidir bu yüzden gazete, TV reklamları olacak, broşür ve sosyal medya kullanılacak. Miting yapmayı düşünmüyorum, sosyal mesafe pandemi koşulları buna pek izin vermez ama kitle toplantıları olacak.

Bizzat kamuoyu araştırması yaptırmadık ama kulağımıza gelen bazı araştırmalar vardır. Bilgime geldiği kadarıyla şahsım adına şu anda diğer adaylardan önde görünüyorum.

Seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Çünkü adaylardan çok yakın rakibim olarak birini görmüyorum. En yakın rakibim yine benim.”

Serdar Denktaş: En yakın rakibim Akıncı

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bütçemiz henüz yoktur. Çünkü hazırda öyle bir param yoktur. Şimdilik günlük harcamalarla gidiyoruz. Kaynak yok, olmadığı için de borçlanmaya gideceğim bir miktar borç çekeceğim o miktar da henüz belli değildir. Şu anda bir liste hazırlıyorum ihtiyaç doğrultusunda ne kadar borçlanacağıma karar vereceğim.

Şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz bu nedenle kampanya da bu şekilde şekillenecek. Pandemiden dolayı teknolojinin verdiği bütün imkanları kullanacağım. Tabi ki televizyonlar, sosyal medya buna dahildir.

Ben bir anket yaptırmadım. Kulağıma gelen değil de, daha çok etraftan kokladığım vardır ve buna göre de ikinci turda görüyorum kendimi.

Seçim ikinci tura kalacak şu an için en yakın rakip Akıncı’yı görüyorum. İkinci tura kalırsak ben seçimi alacağımı düşünüyorum.”

Erhan Arıklı: Seçim harcaması bir milyon civarı

“Arkadaşlar bu kampanya için bana büyük katkı koydular. Kendi yağımızla kavrulacağız.

Parti katkısı ve bağışlarla 500 ile bir milyon TL arası bir bütçe olacak gibi görünüyor.

Ağırlıklı olarak yüz yüze propaganda yürüteceğiz. Bizim tabanımız genellikle kırsal kesimdedir. Bunların çok fazla yazılı medya ile alakaları yoktur, bu nedenle yüz yüze görüşmeler yapacağız. Miting yok bölgesel etkinlikler var.

Araştırma şirketleri genellikle merkezlerde araştırma yaptığı için bizim tabanımıza hitap etmiyor, bu nedenle yaptırmayacağız. Şimdiye kadar yapılan anketlerde iki grup vardır; bizi genelde ikinci grupta görüyorlar, bu yüzden itibar etmiyorum.

Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turun kaderini de YDP’nin oyları belirleyecek. Benim en yakın rakibim tüm adaylardır ben sınıflandırmıyorum. Ama bu seçimlerde fertler değil vizyonlar yarışacak. Bir federasyon yanlıları bir de federasyon istemeyenler benim kanaatim budur.”

Erdoğan Sorakın: Rakamlar henüz belli değil

“Henüz net bir bütçemiz yoktur. Çalışma yapılıyor. Partimizin aidatlar, vekillerin maaşlarından kesilen yüzde 20 kesinti, devlet katkısı ve CTP piyangosu satışlarından elde edilen gelirleri vardır. Buralardan elde edeceğimiz kaynağı kullanacağız.

Gazete reklamlarına harcanan para en büyük gider kaynağını oluşturuyor. Bizim bölgelerde yaptığımız etkinlik ve toplantılar ciddi bir kaynak tutmaz.

Miting konusunda mesafeliyiz. Pandemi süreci olduğu için miting yapma düşüncemiz pek yok. Daha fazla toplantılar ve kitle konuşmaları olacak şeklinde düşünüyoruz. Çünkü sağlık önceliktir ve pandemi sürecinde dikkatli olmak gerekiyor. Sağlıktaki gelişmelere göre miting konusunu değerlendireceğiz.

Sürekli olarak kamuoyu araştırması yapıyoruz. Halkın nabzını tutmak ve vatandaşın düşüncelerini bire bir öğrenmek için yapıyoruz.

Seçim ikinci tura kalacak. Herhangi, bir adayın birinci turdan kazanma ihtimalini görmüyorum. Bizim için üç aday vardır; Tufan Erhürman, Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar. Ancak son dönemde dengelerin değiştiğini görüyoruz Tufan Bey’e ciddi bir eğilim vardır.”



Fuat Türköz Çiner: Cepten 100 bin civarı bir bütçe ayırdım

“Kaynak tamamen gönüllü bağışlarla gelecek bir kaynaktır. Henüz bir hafta oldu başlayalı bu kampanyaya ne kadar toplayabilirsek onunla yapacağız. Varsayalım ki, bağışlar düşük oldu kendi cebimden harcayacağım 100 bin TL bir bütçe ayırdım.

Kampanyayı ziyaretler çerçevesinde yapacağız. Köy ziyaretleri olacak. Belli basın organlarına kısa videolar, broşür şeklinde reklam vereceğiz ama poster bilbord falan olmayacak.

Kamuoyu araştırması yapmadık. Zaten anket şirketleri ile konuştuğumuzda siyasi partilerin bu tür taleplerine yanıt vermiyorlar. Bizim zaten böyle bir talebimiz yoktur, biz fikir partisiyiz.

Kesinlikle ikinci tura kalacağız. En yakın rakibim şu anda Akıncı’dır.”