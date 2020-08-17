Kuzey Kıbrıs’ta 1976’dan 2015’e kadar tam 7 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Seçimlerde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 4 kez zafer kazandı. Denktaş sonrasında Mehmet Ali Talat ile Derviş Eroğlu sadece birer dönem başkanlık yaptı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘ikinci kez’ seçilip, seçilmeyeceği 11 Ekim seçimleri sonrasında belli olacak.

İşte Ayhan Arıklı’nın geçmiş seçimlerle ilgili ortaya koyduğu sonuçlar:



1976- Denktaş %76

Berberoğlu %22

1981- Denktaş %51

Ziya Rizki %30

Özker Özgür %13

1985- Denktaş %70

Özker Özgür %18

Durduran %10

1990- Denktaş %67

Bozkurt %32

1995- Denktaş %40

Eroğlu %25

Özgür %20

Akıncı %15

2. Tur- Denktaş %53

Eroğlu %32

2000- Denktaş %43

Eroğlu %30

Akıncı %15

Talat % 10

2005- Talat %55

Eroğlu %23

Arabacıoğlu %14

Çevikel %5

2010 -Eroğlu % 50

Talat %43

2015- Eroğlu %28

Akıncı %27

Siber %22

Özersay %21

2.Tur- Akıncı- %60

Eroğlu %40

Sırasıyla kullanılacak fotolar:

Rauf Denktaş

Mehmet Ali Talat

Derviş Eroğlu

Mustafa Akıncı

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 10:20