Tedbirler artırılmalı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dünkü bölge ziyaretlerinde seçim, doğal gaz ve salgın konularına değindi. Ülkemizdeki bir günlük pozitif vaka sayısının önceki gün

13 olarak açıklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Tekrardan kapanalım demiyorum ama uzman görüşleri doğrultusunda tedbirler artırılmalıdır. Güneye gidiş gelişlerde ücretsiz ve belli aralıklarla test yapılması yanında rastgele testlere başlanması yararlı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa ziyaretleri çerçevesinde dün Maraş’ta Altıok Kahvehanesi ile Mutluyaka ve Mormenekşe’de yurttaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Haziran ayında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile yaptığı görüşme ve olumlu yaklaşımı sonrası Meclis’teki siyasi partilere sunduğu seçim tarihinin erkene alınması teklifi kabul edilse, seçimin 16 Ağustos’ta yani dün yapılmış olacağını anımsattı.

“Bu teklifimin tek sebebi sağlıktı. O dönemde vaka sayısı ülkemizde sıfırlanmıştı ve akıl işi sağlık açısından uygun olan koşullarda seçimi geciktirmeden yapmak ve toplumun gündeminden seçim olayını çıkarmaktı” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şimdi Ekim için daha kaygılı bir durumda olunduğunu belirterek kaygıların gerçekleşmemesini diledi.

Önlemler artırılmalı

Ülkemizdeki bir günlük pozitif vaka sayısının 13 olarak açıklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ciddi gelişmeler karşısında yeniden değerlendirmeler yapılarak sağlık alanında uzmanların yeni yol haritasını çizmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşlarla sohbetinde şöyle konuştu:

“Tekrardan kapanalım demiyorum ama uzman görüşleri doğrultusunda tedbirler artırılmalıdır. Güneye gidiş gelişlerde ücretsiz ve belli aralıklarla test yapılması yanında rastgele testlere başlanması yararlı olacaktır. Böylece hem güneye gidip gelen yurttaşların, hem aileleri ile temas ettiği kişilerin hem de halkımızın gönlü rahat olacaktır. Yurtdışından gelişlerde ise karantina dahil tüm tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da ülke olarak kendi organizasyonumuzu iyi yapmayı başarmalıyız. Ülkeye giriş yapanların en azından test sonuçları açıklanana kadar halk arasına karışmamaları mutlaka sağlanmalıdır. Bununla beraber PCR testi muafiyeti makamı veya sıfatı ne olursa olsun kimseye verilmemelidir.”



Doğal gazda gerginlik yerine diyalog ve uzlaşma

Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Doğu Akdeniz’de diyalog, hakça paylaşım ve uzlaşmak için müzakere gerektiğini bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs adası ve etrafındaki doğal gazın gerek iki toplum, gerekse bölge ülkelerinin iş birliği yapmaları halinde gelecekleri için potansiyel zenginlikler içermekte olduğuna işaret etti.