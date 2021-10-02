Aylık 4 bin 970 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırların yeniden belirlendiğini duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:

“Değiştirilmiş şekli ile 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar Bakanlar Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli kararı ile 01.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

Alt sınırı günlük 165,67 TL ve aylık 4.970 TL. Üst sınırı günlük 1.159,67 TL ve aylık 34.790 TL.

01.01.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'nin 32/2021 sayı ve 28.09.2021 tarihli kararı ile 01.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

Alt sınırı günlük 165,67 TL ve aylık 4.970 TL. Üst sınırı günlük 1.159,67 TL ve aylık 34.790 TL”

Açıklamada, daha fazla bilginin Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebileceği belirtildi.