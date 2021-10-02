Arıklı: Gerçek anlamda devrim

Akaryakıt ithalat şirketlerine yönelik tank ve sayaç otomasyon sistemi devreye girdi. Otomasyon sistemi ile ilgili önceki gün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda bilgilendirme ve basın toplantısı yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, otomasyon sisteminin devrim niteliğinde olduğuna vurgu yaparak, yeni sistemle Maliye’nin akaryakıttan gelirlerinde yüzde 20 artış yaşanacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin (K-Pet) sisteme dâhil olduğunu ifade eden Arıklı, Altınbaş Petrol’ün (Alpet) sisteme dahil olmak için 15 Kasım’a kadar vakti olduğunu, bu tarihe kadar gerekli adımları atmazsa Alpet’e karşı her türlü yasal tedbiri uygulayacaklarını kaydetti.

Böyle bir durumda Alpet’in akaryakıt getirmesine izin verilmeyeceğini dile getiren Arıklı, “Hala daha şaka yaptığımızı zannediyor birileri… Bu konuda son derece kararlıyız” dedi.

Arıklı, otomasyon sistemi ile ülkeye giren akaryakıtın her aşamada takip edilebileceğini, sistem ile tanklardaki akaryakıtın miktarı, kalitesi gibi detayların da kayıt altında olacağını kaydetti.

“Uzun zamandır gündemde olan bir konu…”

Arıklı, bu konunun uzun zamandır gündemde olduğunu, akaryakıtta kaçakçılık iddialarının uzun süredir konuşulduğunu anımsattı.

Hükümete geldiklerinde konu üzerinde kararlı şekilde çalıştıklarını belirten Arıklı, kararlılıklarını

K-Pet ve Alpet’e ilettiklerini anlattı.

Otomasyon sistemi sayesinde kaçakçılığın önüne geçileceğini anlatan Arıklı, bu sisteme tamamen geçildiğinde Maliye’nin akaryakıttan gelirlerinin yüzde 20 artacağını söyledi.