‘Tüm ülkelerle sorunlu’

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Associated Press’e verdiği demeçte, Türkiye’yi “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde yeni bir Osmanlı politikası ileriye götürmekle suçlayan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli vizyonunun, bölgede güvenlik ve iş birliğiyle ilgili bölgesel bir örgüt meydana getirilmesi olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis demecinde “biz dünyada böyle bir örgüte sahip olmayan tek bölgeyiz” ifadesini de kullandı.

Türkiye’nin yalnızca Kıbrıs’ta değil, Suriye, Irak, Libya ve bölgedeki diğer Arap ülkelerindeki tutumunu da saldırgan olarak nitelendiren Rum bakan, Türkiye dış politikasının militarize olduğunu ve bunun bölgedeki tüm ülkeleri oldukça endişelendirdiğini öne sürdü.

“Komşularla sıfır problemlerden, şu an tüm komşularıyla sorunları olan bir Türkiye sonucuna vardıklarını” iddia eden Hristodulidis, “Türkiye’yle sorunu olmayan tek bir ülke bulunmadığını” ileri sürdü.

“Türkiye’nin bölgede yeni bir Osmanlı politikası ileriye götürme çabasına tanık olduklarını ve Türkiye’nin bölgesel bir hegemonya olmak istediği” iddiasında da bulunan Hristodulidis, KKTC’deki İHA üssünün de bu yeni Osmanlı politikasının bir örneği olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis sözlerinin devamında “Bu Üs Kıbrıs için değildir. Bu Üssün meydana getirilmesinin esas nedeni İsrail ve Mısır’ı kontrol etmektir çünkü adadaki görmek için Kıbrıs’ta bir drone üssüne gerek yoktur” iddialarında da bulundu.