58 milyon TL kaynak aktardı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’nin gözde turizm kenti Girne’nin, altyapı ve çevre düzenlemeleri ile kültürel ve sosyal projelerle gelişmesine destek veriyor.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Girne Belediyesi’nin 2011-20 döneminde hayata geçirdiği projelere 58 milyon 455 bin 34 TL kaynak aktarımı yaptığını bildirdi.

KEI Ofisi tarafından yapılan açıklamada, KEİ’nin KKTC’nin gözde turizm kenti Girne’nin altyapı ve çevre düzenlemeleri ile kültürel ve sosyal projelerle gelişmesine destek verdiği, Girne kentinde yaşayanların yaşam kalitesini artıracak projelere desteği sürdürdüğü belirtildi.

Girne Belediyesi’nin 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği ve KEİ Ofisi’nin finans desteği verdiği projeler şu şekilde:

Kervan Bölgesi (Anayol - Mercure Otel Arası) Yolların Altyapı ve Asfaltlama Projesi

Yukarı Girne Kanalizasyon Projesi I. Etap

Kolordu Bölgesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi

19 Mayıs Koleji Bölgesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi

Deplase Yolu Projesi

Yukarı Girne Kanalizasyon Projesi II. Etap

Asfaltlama Projesi

Turgut Tahsin Sokak Kaldırım, Altyapı, Kanalizasyon Projesi

Sahil Bölgesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi

Ziya Rızkı Caddesi 3. Etap Düzenleme Projesi

Yukarı Girne Kanalizasyon Projesi III. Etap

Kanalizasyon Projesi

Girne Merkez Karakum Arası Çevre Düzenleme ve Kaldırım Projesi

Kanalizasyon Projesi II. Etap

Salhane Binası Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi

Çarşamba Pazarı Çevre Düzenleme ve Örtü Sistemi Projesi

Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi

Girne Belediyesi Asfalt Yama ve Kaplama İşleri

Girne Kale Arkası Düzenleme ve Altyapı Devam Projesi

Karakum Kaldırım Projesi

Girne Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon

Beylerbeyi Köyü Çevre Düzenleme ve Altyapı Projesi

Dr. Fazıl Küçük Heykeli Projesi

Koruma Bölgesi - Efeler Sokak Yayalaştırma Projesi.