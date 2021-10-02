Yeni kapılar açılmalı

Ömer KADİROĞLU

İki Toplumlu Teknik Komitenin, karşılıklı geçişlerde ‘Çift aşılılar’ için PCR veya Antijen test zorunluluğunu kaldırması, her iki toplumun da yüzünü güldürdü. Gerek araçlı geçişlerde, gerekse yayaların geçiş yaptığı Lokmacı bölgesinde çarşının hareketlenmesi esnaf için de umut oldu.

Diyalog’a konuşan Arasta esnafı, daha ilk günden hareketliliğin başladığını, Türk tarafına geçen turistlerin çok fazla hediyelik eşya almasa da lokanta ve cafe’lerde harcama yaptığını belirterek “gelecek için umutluyuz” dedi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, yeni kapıların açılmasını istedi. Tulga “Karşılıklı geçişlerde test şartının kaldırılmasıyla birlikte kuzeye geçenlerin sayısı ikiye katlandı” dedi.

Bu arada dün güneyde resmi tatil olduğu için yüzlerce Rum araçlarıyla Metehan Sınır Kapısından kuzeye geçti. Geçişlerde uzun kuyrukların oluştuğu ve muhaceret işlemlerinde sıkıntı yaşandığı gözlemlendi.

Arasta esnafı ne dedi?..

Selver Kaya

“İşler eskisi gibi olmasa da Rumlar gelip alışveriş yapıyor. 16 kapalıydık hiçbir yerden destek almadık. Aylarca çok sıkıntı çektik. Şimdilik günümüzü kurtarıyoruz ama ileriye dönük umudumuz var. Birkaç gün önce aşılılar için geçişlerde testleri kaldırdılar. Bu güzel bir gelişme oldu, birazcık canlanma oldu. Giyim sektörü olmasa da kafeler, restoranlar iş yapıyor. Komşuda pişer bize de düşer.

Aylarca kapalı kaldık ama kimse halimizi sormadı. Hem hükümete hem de muhalefete kırgınız. 22 arkadaşım iş yerini kapattı, çünkü ayakta kalamadılar. Ben borçlanarak ayakta kaldım. Keşke kısmen de olsa esnaf için bir şeyler yapsalardı. Ayrıca Ticaret Odası, 16 ay boyunca hiç birbirimizi aramadı, burada neler yaşadığımızı bilmiyorlar. Son 3 aydır iş yerlerimizi açıldı. Mal getirmek istedik kış için hemen izin vergilerini istediler. Zaten 16 ay kapalı kaldık, bari izin ücretinin yarısını alsaydılar.”

Faysal Dağdelen

“Rumlar nadir geliyordu ama geçen pazartesinden bu yana aşılı kişilerin testsiz gelişine olanak sağlanınca gelişlerde biraz artış oldu ama alışveriş yapılması noktasında beklentimiz olmadı. Ama ilerleyen günlerde canlılık olacağını düşünüyorum.”

Salih Doktoroğlu

“Rumlar Arasta’dan alışveriş yapıyor. Zaten çarşıya gelenlerin yüzde 70’i Rum, yüzde 25’i turisttir.

Tek tük yerli halk geliyor. Pandemi döneminde devlet bize yardım etmedi. Bari şimdi açılım olmuşken çarşıdaki sorunlar giderilsin. Altyapı, otopark, çevre düzenlemesi gibi eksiklikler giderilsin.”

Ömer Cabacaba

“Yarım asırdır Arasta’dayım. Lokmacı kapısından beklentinin çok altında insan gelir. Genelde perde veya ilaç alıyorlar çünkü güneyde çok pahalıdır. Bir canlılık henüz oluşmadı ama testsiz geçişlerin başlaması bize yarayacak. Faydasını göreceğimize inanıyorum. Rum tarafında da panik vardır. Geçen gün genç Rum bir kadın benden iş istedi. Yani bunu da gördük.”

Samet Gölgesiz

“Arasta ’da esnafım, aşılıların testsiz geçişine izin verildi ancak beklediğimiz gibi olmadı. Zamanla artacaktır ama şimdilik yoğunluk yok. Rumlar da süpermarketlere gidiyor, gıda ve diğer ürünleri alıyor. Giyime eskisi gibi para harcamıyor. Giyim yerine akaryakıt, gıda gibi ürünler almayı tercih ediyor. Çevre düzenlemesi yapılması, otopark ve altyapı sorununun giderilmesi lazım. Ancak hükümetler çözüm üretemiyor maalesef.”

Zahide Baran

“Yıllardır Arasta ‘da çanta mağazasında çalışıyorum. Tam aşılı kişiler için geçtiğimiz pazartesi günü testsiz geçişler başladı, ancak yoğunluk oluşmadı. Güneyde kuzey hakkında olumsuz propaganda yapılıyor; burada Covid’in ok fazla olduğu söyleniyor. İnsanların gelmesi engelleniyor. Yetkililerden bir beklentimiz yok. Yapacak olsaydılar şimdiye kadar yaparlardı.”

Sedat Reis

“Rumlar ilk zamanlarda olduğu gibi alış- veriş yapmıyor. Tek tük bir şeyler alıyor. Bunun pek çok nedeni var ama en önemlisi Rum muhaceretinin tutumu. Rumların bizden aldığı ürünler kapıda Rum polisi tarafından ellerinden alınıyor. Kendi gözümle gördüm bir kez; Rum kadın lahmacun almıştı, polis el koymuştu. Bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır.

Ayrıca turist gelecek, doğru düzgün bir lavabo yok. Turist tuvalet bulamayınca zor duruma düşüyor. Arasta’da sadece Büyükhan’da tuvalet var ancak o da ücretli. İki senedir insan gelmiyordu şimdi açılım oldu ama altyapı yok. Arasta’daki sorunları giderilsin ki insanlar gelebilsin.”

Meryem Güne

“Rumlar bazen alışveriş yapıyor bazen yapmıyor. İşlerimiz eskisi gibi değil, çoğu yer battı batıyor. Umarım işler yoluna girer ama Rumların neden eskisi kadar gelmediğini anlamıyorum.”