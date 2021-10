‘Etle tırnak gibiyiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve müşavirlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC’nin etle tırnak gibi olduğunu vurgulayarak, “Yan yana yaşayan egemen eşit iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini vurguladığımızda Türkiye’den aldığımız güç bizi memnun etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, New York temasları sırasında Türk Evi’nin açılışında bulunduğunu belirterek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan binanın 2017 yılında tekrar restore edilip açılmasının ve 13. katının da KKTC’ye tahsis edilmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu’nda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“‘Buraya Kıbrıslı Rum lider gelip konuşabiliyor ama Kıbrıslı Türk lider gelip konuşamıyor. Bu nasıl bir adalet’ demesi ve Kuzey Kıbrıs’taki yeni siyasetin de Türkiye’nin desteğiyle olduğunu söylemesi, Türkiye’nin her koşulda yanımızda olduğunun bir göstergesidir. Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’ye karşı ortaya koyduğu kabul edilmez siyaset, Doğu Akdeniz’in artan statüsü ve milli menfaatlerimiz açısından KKTC’nin daha da güçlenmesiyle birlikte Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin taçlandırılması anlamında yapılacak olan hizmetleri takdir ederim.”

Cumhurbaşkanı Tatar son olarak, TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne, ataşe ve müşavirlere teşekkür etti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum devletine dönüştü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulmasına rağmen, bunu değiştiren ve her yıl “kuruluş yıl dönümü” adı altında 1 Ekim tarihinde törenler düzenleyen Rum Yönetimi’nin bu tutumunun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum devletine dönüştüğünün bir diğer göstergesi” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi’nin,

16 Ağustos 1960’ta kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıl dönümünü 1 Ekim’de kutlamasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs'ın gerçeklerine dikkat çektiğini, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisini tekrarladığını, Rum tarafına da anlaşmaya yönelik olarak diyalog çağrısını yinelediğini ancak Rum tarafının her zaman olduğu gibi uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Akıncı ile aynı parayı harcadık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “New York ziyaretinde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde harcanan miktarla, bizim harcadığımız miktar arasında fark yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar dün bir kabulü sırasında New York temasları çerçevesinde yapılan harcamalara yönelik eleştirilere değindi.