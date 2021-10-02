3 aylık tatil nihayet bitti

Emir ERTORUN

Cumhuriyet Meclisi’nin, Dokuzuncu Dönem, Beşinci Yasama Yılı dün başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.30’da toplandı. Sennaroğlu’nun konuşmasının ardından söz alan parti başkanları görüşlerini seslendirdi. Hükümete karşı eleştiri dozunu artıran muhalefet liderlerinden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Kapatamadığınız Meclis’i açarak tarihi bir olay yaşattınız” dedi. Ana Muhalefet lideri Tufan Erhürman ise seçim için nisanın beklenmemesi gerektiğini söyledi ve “Haddinizi de sabrımızı da daha fazla zorlamayın” ifadelerini kullandı.

Açılışa konuk çağrılmadı

Törensel açılışa, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Millet Partisi (MP) katıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, yeni yasama yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Covid-19 dolayısıyla Meclis açılışına konuk çağrılmadığını söyledi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, konuşmasının ardından parti başkanlarına söz verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun ardından Başbakan Ersan Saner konuştu.

Saner: Canla başla çalışıyoruz

Başbakan Ersan Saner, “Tüm dünya farklı bir dönemden geçiyor, diğer ülkeler gibi biz de etkilenerek bu süreci yaşıyoruz” dedi.

Kararların gün içinde dahi yeniden revize edilebildiği bir dönem yaşandığına işaret eden Saner, Meclis’teki çalışmaların da bundan etkilendiğini söyleyerek, bütçe çalışmaları örneğini verdi.

Saner, maske ve mesafe önlemleri alınarak Meclis’in açıldığını söyleyerek, salgının boyutuna değinerek, KKTC’yi arzu ettikleri şekilde yönetmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Özersay: Tarihi bir gün yaşanıyor!

Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Başbakan Saner ve hükümete seslenen Özersay, “Kapatamadığınız Meclis’i açarak tarihi bir olay yaşattınız” dedi.

Yaz döneminde Meclis komitelerinin, istisnalar hariç çalıştırılmadığını, hükümetin kurultay hazırlığı yaptığını savunan Özersay, bunun Meclis çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Meclis’in 2018-19-20’de ciddi bir nisap sorunu yaşamadığını söyleyen Özersay, “Sorun meclisin kendisinde değil, böyle eğreti bir hükümet kurulmasındadır” dedi.

Hükmet kurulmadan bir yıl önce olağan üstü koşullardan ötürü Meclis’te temsil edilen partilerden oluşacak geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulması önerisinde bulunduklarını söyleyen Özersay, UBP’nin bu öneriyi tartışmadan kapattığını belirtti.

Özyiğit: Halk iradesi yeniden sağlanmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede bir an önce halkın huzuruna gidilip Meclis’te halk iradesinin yeniden sağlanması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmasına, “Adettendir, Hayırlı olsun ama hayırlı olup olmayacağını göreceğiz” diyerek başladı.

Özyiğit, Meclis’in dün yeni yasama yılı açılışı için toplandığını ancak kapanmayan bir Meclis olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Pazartesinden umutlu olmadığını da ifade ederek, “nisap olup olmayacağını göreceğiz” dedi.

Erhürman: Sabrımızı daha fazla zorlamayın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs konusunda da, Anayasa ve yasalar karşısında da “yok sayıldığını” ifade ederek, seçim için nisanın beklenmemesi gerektiğini söyledi ve “Haddinizi de sabrımızı da daha fazla zorlamayın” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Burası krallık mı sultanlık mı padişahlık mı?” diye sorarak, kapanmayan Meclis’in “sözde” açılışını yaptıklarını, hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasının “faşizm” olduğunu kaydetti.

“Olmayacak duaya amin denmez”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, “Adettendir hayırlı olsun ama olmayacak duaya da amin denmez” dedi.

Bu gerçekle yüzleşmek gerektiğini ifade eden Erhürman, nereden tutup nasıl konuşacağını bilmediğini, nisap sorununun “yalama” olduğunu ifade etti, eleştirilerde bulundu.

“Saygım baki ama mevtaya döndürülen bir meclis açılışındayız. Kapanma kararı alınmadı şimdi de sözde açılış yapıyoruz” diyen Erhürman, Meclisin 4. yasama yılında 74 yasa gücünde kararname 6 yasa tasarısı çıkarmasını eleştirdi.

Erhürman, “Meclis hiç bir zaman bu kadar itibarsızlaştırılmadı, aslında halk iradesi itibarsızlaştırıldı” dedi.

Erhürman, hükümetten, “kaç vatandaş yapıldı, kaç tanesi seçmendir ve Türkiye ile imzalanan 3 milyar 250 milyon TL’lik anlaşma ile ne geldi” konusunda açıklama istedi.

Ülke iradesini etkileyecek işler yapmaması konusunda hükümeti uyaran Erhürman, “Seçim için nisanı beklemeyin, haddinizi ve sabrımızı daha fazla zorlamayın” dedi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis’in yeni yasama yılı törensel toplantısı tamamlandı.

Bir sonraki toplantı 4 Ekim Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.