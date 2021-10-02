3 can kaybı var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısının 19 bin 475 olduğu, 47'si yerel, 69 pozitif vakaya rastlandığı, 78 kişinin taburcu edildiği, bir kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 4 kişi yurt dışından gelirken, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Yerel vakaların 16’sı Lefkoşa, 14’ü Girne, 12’si Gazimağusa, 5’i ise İskele Bölgesi'nden. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarının ise 4 bin 437 olduğu bildirildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta 2 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği son 24 saatte 59 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin 54 yaşında bir kadın ile 82 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 120 bin 331, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 554'e ulaştı. Tedavisi süren 73 hastanın 30'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.