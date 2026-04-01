Umduğunu bulamadı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı olarak bilinen bölgeden 2019 yılında tellerden atlayarak Güney Kıbrıs’a giden 25 yaşındaki İ.G., 7 yıl sonra Beyarmudu Sınır Kapısı’na gelerek yetkili makamlara teslim oldu. Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; zanlı İ.G.’nin 2019 yılı içerisinde Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı olarak bilinen bölgeden çevre tellerini aşmak suretiyle birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice giriş yaptığını ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne izinsiz geçiş yaptığını söyledi. Polis memuru; zanlının 26 Mart 2026 tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’na gelerek yetkili makamlara teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının gönüllü olarak itiraf içerikli ifade verdiğini, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Zanlının KKTC’de herhangi bir yasal statüsünün bulunmadığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026, 09:54