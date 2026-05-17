İşletmelerin yükü arttı 

Tüp gaza tek kalemde yapılan 165 liralık zam birçok kesimin tepkisine neden olurken, Restorancılar Birliği (RES-BİR) yazılı açıklama yaparak, uyarıda bulundu.

RES-BİR, yetkililere çağrıda bulunarak hem esnafı hem de vatandaşları rahatlatacak somut adımların ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Birlik, aksi halde sektör olarak her türlü demokratik hakkı kullanmaya hazır olduklarını açıkladı.

RES-BİR tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde tüp gaza yapılan zamların restoranlar, kafeler, küçük işletmeler ve üretim yapan esnaf üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğu vurgulandı. Artan giderler nedeniyle birçok işletmenin ayakta kalmakta zorlandığı ifade edildi.

Açıklamada, sadece işletmelerin değil, vatandaşların da ekonomik koşullar nedeniyle zor bir süreçten geçtiği belirtilerek, “Vatandaş mutfağındaki tencereyi kaynatamaz hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

RES-BİR, önümüzdeki dönemde asgari ücrete yapılması beklenen artışla birlikte işletmeler üzerindeki yükün daha da artacağına dikkat çekti. Maliyetlerin sürekli yükselmesinin sektörde sürdürülebilirliği zorlaştırdığı ve birçok işletmenin belirsizlik içinde faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, zamlarla günü kurtarmaya çalışmanın çözüm olmadığı vurgulanarak, işletmelerin her gün yeni bir maliyet artışı ve ekonomik endişe ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

RES-BİR, mevcut ekonomik koşulların sektörü ciddi şekilde zorladığını belirterek, yetkililerden kalıcı ve yapısal çözümler üretilmesini talep etti.

Yeni fiyat 815 TL

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 10 kiloluk tüp gazın satış fiyatında artışa gidildi. Buna göre; daha önce 650 TL’den satılan 10 kiloluk tüp gazın yeni fiyatı 815 TL olarak belirlendi. Yapılan düzenleme ile birlikte tüp gaz fiyatında toplam 165 TL’lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Yeni fiyat dün itibariyle yürürlüğe girdi.

