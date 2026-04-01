Irkçı yaklaşım

Eurostat verilerine göre; Güney Kıbrıs'ta 2024 yılında vatandaşlık kazanma oranı %1,21 olarak kaydedildi ve bu oran Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında kaldı.

Rakamlar, AB ortalamasının yüzde 2,73 olduğunu göstererek, Güney Kıbrıs ile bloğun genel performansı arasında dikkat çekici bir fark olduğunu ortaya koydu. Bölgesel emsalleriyle karşılaştırıldığında,

Yunanistan'da oran %1,92 olarak kaydedilirken, Kuzey Avrupa'da önemli ölçüde daha yüksek seviyeler gözlemlendi.

İsveç, AB'de en yüksek oranı kaydederek, her 100 yabancı uyruklu sakine 7,55 vatandaşlık verdi; Norveç ise 4,34 oranında vatandaşlık verdi. Ölçeğin en alt ucunda yer alan Litvanya, yüzde 0,09'luk bir oran bildirerek Avrupa genelindeki geniş farklılıkların altını çizdi.

Avrupa Birliği genelinde, 2024 yılında yaklaşık 1,2 milyon kişi vatandaşlık kazandı; bu da 2023 yılına kıyasla yüzde 11,6'lık veya 122.700 kişilik bir artış anlamına geliyor. Bu rakam, 2014 yılında verilen 762.100 vatandaşlığa kıyasla yüzde 54,5'lik bir artışı temsil ediyor.

Yeni vatandaşlıkların büyük çoğunluğu Almanya, İspanya ve İtalya tarafından verildi ve bu üç ülke toplamın önemli bir payını oluşturdu. Almanya, AB toplamının %24,5'ini temsil eden 288.700 vatandaşlık verirken,

İspanya %21,4 ile 252.500 ve İtalya %18,5 ile 217.400 vatandaşlık verdi. 2024 yılında AB vatandaşlığı alanların büyük çoğunluğu (%88,0) AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları olurken, diğer AB ülkelerinin vatandaşları %10,6'lık bir oranı temsil etti.

Vatandaşlık alan uyruklar arasında Suriyeliler, 110.100 kişiyle AB vatandaşlığı alan en büyük grubu oluşturdu. Fas vatandaşları 97.100 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Arnavutlar 48.000 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Vatandaşlığa kabul oranı, vatandaşlık kazanan kişilerin sayısını, vatandaş olmayan nüfusa oranla ölçerek üye devletler genelindeki entegrasyon eğilimlerinin önemli bir göstergesini sunar.

2024 yılında bu sıralamada İsveç, her 100 yabancı uyruklu sakin başına 7,5 vatandaşlık oranıyla birinci sırada yer alırken, onu 4,1 ile İtalya ve 3,9 ile İspanya ve Hollanda takip etti. Buna karşılık, en düşük vatandaşlığa kabul oranları Litvanya'da 0,1, Bulgaristan ve Estonya'da ise 0,3 olarak kaydedildi; bu da söz konusu ülkelerde vatandaşlığa kabulün sınırlı olduğunu yansıtıyor.

