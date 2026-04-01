Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Hüseyin Ergök (Lefkoşa-Köşklüçiftlik)

“55’ten beridir Rumları çekiyoruz. Onlar çözüm olmasını istemiyor ve ayak sürüyorlar. O yüzden çözüme dair umudum yok. Ülkedeki en güvendiğim kurumlar; Asker, Polis, Sivil Savunma ve tabi ki Diyalog Gazetesi’dir. En güvendiğim kişiler ise; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Mehmet Ali Bebek (Lefkoşa-Mahmutpaşa)

“Bence Kıbrıs sorunu çözülmez, hiç umudum yok diyebilirim. En güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse, Diyalog Medya, Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Başkanlığı. En güvendiğim kişilerde bu kurumların başındaki isimlerdir. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Diyalog Medya Yöneticisi Reşat Akar diyebilirim.”

Oğuz Güçeri (Gazimağusa-Geçitkale)

“Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bunca yıl çalışmalar yapıldı ama bir türlü neticelendirilmedi… Ülkede en güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. En güvendiğim kişiler de; Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Mustafa Bostancıoğulları (Lefke-Serdarlı-Gönendere)

“Kıbrıs sorunu konusunda çözüme yönelik umudum var. Ancak yakın zaman içerisinde bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Uzun vadede ise elbette çözüleceğine inancım var. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Asker, Polis ve Sivil Savunma’dır. En güvendiğim kişiler ise; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

İsmail Güren (Lefke-Yeşilyurt)

“Çözüm konusunda artık bir umudum kalmadı. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Asker, Polis ve Sivil Savunma güçlerimizdir. Güvendiğim kişilerde bu sıraladığım kurumların başındaki isimler olan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Mehmet Güleç (İskele-Mehmetçik-Bafra Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözümü ancak iki taraflı bir çözüm şekli ile mümkün olabilir. Başka türlü çözüm olmaz. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Polis, Asker ve Sivil Savunma’dır. En güvendiğim kişiler ise; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Özdemir Konuralp ( İskele-Boğazköy)

“Kıbrıs sorununda niyetler iyi olduktan sonra çözülebileceğine inancım var. En güvendiğim kurumları en yüksekten düşüğe sıralamam gerekirse en çok Asker’imize güveniyorum, ikinci sırada Sivil Savunma’ya güveniyorum, üçüncü sırada da Polisimize güveniyorum. Dolayısı ile en güvendiğim kişiler ise; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Tuncay Balkaya (Girne-Çatalköy-Arapköy)

“Ben kendimi bildim bileli Kıbrıs sorunu çözülecek dediler ancak bir şey olmadı. Hiç umudum yoktur, bu gidişle zor çözülür. Güveneceğimiz kurum neredeyse kalmadı ama Polisimize, Askerimize ve Sivil Savunma’ya güvenimiz tamdır. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban en güvendiğim kişilerdir.”

Kaan Güçsav (Girne-Dikmen)

“Rumların bu uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yok. En güvendiğim kurumlar; Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü diyebilirim. En güvendiğim kişiler de bu kurumların başındaki isimler yani Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer.”

Mesut Kazık ( Lefkoşa-Haydarpaşa Mahallesi)

“Kıbrıs sorununun bir çözüme ulaşacağına inanmıyorum. En güvendiğim kurum Diyalog Medya Grubu’dur, ikinci sırada Polis ve son olarak Asker diyebilirim. Kişilerde ise en güvendiklerim Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Ahmet Onbaşı (Değirmenlik- Beyköy)

“Ülkede güvenecek kurum mu kaldı? Kimseye güvenmiyorum. Her gün haberlerde neler görüyoruz… Ne kurumlara ne kişilere güvenim yoktur. Kıbrıs sorununun çözümü bizden geçti artık. Gençlerin önünün açılacağına inanıyorum ama şu anda bunca yıldır bir gelişme olmadı bundan sonra da ne olacağını bilemiyorum.”

Ahmet Halitoğlu (Değirmenlik Mehmetçik)

“Sivil Savunmaya, Diyalog Gazetesi’ne ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na güveniyorum. Kişilerde ise; Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç’a güveniyorum.”

Akay Darbaz (Güzelyurt-Güneşköy)

“Kıbrıs sorunu konusunda çözüme dair umudumuz tabi ki var. Umudumuzu yitirmeyelim. Elbet iyi insanlar gelecek ve bir şeyler değişecek. Kişiler bazında bazen umudumuzu yitirebiliriz ama memleket ve halka dair umudumuzu yitirmemeliyiz. En güvendiğim kurumlar; Diyalog Medya Grubu, Cumhurbaşkanlığı ve Muhtarlar Birliği’dir. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz en güvendiğim isimlerdir.” (Devamı yarın)