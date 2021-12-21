Suna ERDEN

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken gözaltına alınan Enver Bahçeciler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Covid-19 aşısı olmadığı için gözaltına alındığı günden beri Alayköy Karakolu’nda karantinaya alınan zanlı dün mahkemeye getirildi.

Zanlı 5 gün süren gözaltı süresinin ardından tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Talimatı o verdi

Teminat duruşmasında olgular yeniden aktarılarak, zanlı aleyhine getirilen suçlamalar açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Enver Bahçeciler’in 19 Şubat 2016 tarihinde Lefkoşa'da Halil Kahraman'ın sahibi olduğu King Oto isimli iş yerini kundaklattırdığını söyledi.



Polis, Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’nın Bahçeciler’in azmettirmesiyle King Oto’ya ait antrepo içerisinde park halinde bulunan 507 bin Sterlin değerindeki 9 aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiğini anımsattı.Polis, aynı tarihte Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ömer Arhun'un sahibi olduğu Özmerhan Finans isimli iş yerine giden Evren Baysal ve Adem Bağlars’ın işyerine ait ana giriş kapısını kırdıktan sonra bina içerisine yanıcı madde döküp ateşe verdiklerini ve 10 bin TL maddi zarara neden olduklarını ifade etti.

5 yıl önce çıkış yaptı

Polis, yine aynı tarihte Gönyeli Çemberi yanında Ömer Arhun'un sahibi olduğu Opel Plaza isimli iş yerine Enver Bahçeciler'in azmettirmesi ile giden Eren Baysal, Ozan Ögeyik ve Adem Bağlars’ın antrepo içerisinde park halinde bulunan 217 bin Sterlin değerindeki 15 aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiklerini söyledi.

Polis, Enver Bahçeciler’in olay tarihinden önce yani 16 Şubat 2016 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.

7 gün önce giriş yaptı

Polis, zanlının 13 Aralık 2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan gelerek teslim olduğunu belirtti. Zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve bu nedenle Alayköy Karakol hücrelerinde karantinaya alındığını ifade etti.

Polis, zanlının karantina süresinin tamamlandığını ve mahkemeye getirildiğini söyledi. Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, kundaklama olaylarında azmettirici konumunda olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatının tutuklu yargı talebine itiraz etmezken, mahkeme Bahçeciler’i davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.