Hem koluna hem de sırtına sapladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aynı yerde çalışan işçilerin çarşı izni kana bulandı. Elde edilen bilgilere göre; Mehmet Ali Çelik, çarşı izninde husumetli olduğu iş arkadaşı Muhammed Waris Ali’yle karşılaştı. Aralarında sözlü tartışma çıkınca Çelik üzerinde taşıdığı 23 santimlik bıçakla saldırıya geçti. Çelik, bıçağı önce Ali’nin sırtına, daha sonra koluna sapladı. Sırtında 4, kolunda 7 santim kesi oluşan Ali Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali’nin hayati tehlikesi olmadığı ancak yaralarının derin olduğu belirtildi.

Muhammed Waris Ali’yi yaraladıktan sonra kaçan ve otoparkta araçların arasına saklanan zanlı, yapılan aramalar sonucu 5 saat sonra yakalandı.

Hakkında, ‘yaralama, ciddi darp, darp, kanunsuz bıçak tasarrufu’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı Mehmet Ali Çelik dün mahkemeye çıkarıldı.

Bıçağı üzerinde taşıyordu

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal, duruşmada olayı aktardı.

Emrah Turgal, yaralama olayının 19 Aralık 2021 tarihinde, saat 16.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi.



Turgal, zanlının Yusuf Salih Kaptan futbol sahasının arka kısmında tartıştığı Muhammed Waris Ali’nin sırtına 23 santimlik bıçağı sapladığını açıkladı.Polis memuru, Muhammed Waris Ali’nin sırtında 4 santim derinliğinde kesi oluştuğunu, ayrıca saldırıyı önlemek için eliyle bıçağı tutmaya çalıştığı esnada da parmaklarında da kesi oluştuğunu ifade etti.Emrah Turgal zanlının daha sonra bıçağı Ali’nin koluna sapladığını ve 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Araçların arasına gizlendi

Polis memuru Turgal, aynı tarihte Lefkoşa'da yapılan geniş çaplı arama ve soruşturma sonucunda zanlı Mehmet Ali Çelik’in saat 21.00 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan park alanının içerisindeki araçların arasında saklandığı sırada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, olay yerinde yapılan araştırmada bıçağın tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Emrah Turgal, zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini anlattı.

Polis memuru, Muhammed Waris Ali'nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunduğunu; sağlık durumuna göre suçların nevinin değişme ihtimali bulunduğunu belirtti. Polis memuru Emrah Turgal, soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlı Mehmet Ali Çelik’in 3 gün süre tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme hakkında ‘yaralama, ciddi darp, darp, kanunsuz bıçak tasarrufu’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı Mehmet Ali Çelik’in 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.