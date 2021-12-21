‘50 Euro için kuryelik yaptı’

Sırt çantasına koyduğu uyuşturucuyla Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışırken Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalanan Rum uyruklu Artemis Papasavvas suçunu kabul etti. Papasavvas, 50 Euro karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığını itiraf ederken, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Aralık 2021 tarihinde saat 21.35 sıralarında Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarının kontrol edildiğini söyledi.



Polis, zanlının omuzunda asılı vaziyette bulunan sırt çantası içerisinde koli bandına sarılı 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu ifade etti.Polis, zanlının sınır kapısında suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis memuru, bu süre içerisinde ifade veren zanlının suçunu kabul ettiğini; uyuşturucu maddeyi bir Rum’dan alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakarak, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya müdahale etme olasılığı bulunduğundan 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.