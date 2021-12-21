Mutlu olanlar yüzde 16

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 80.12’sinin mutfak giderlerini karşılamada zorlandığı ortaya çıktı.

Aralık ayında 500 kişiyle telefonla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; ankete katılanların yüzde 93.39% u ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini söyledi. Bu oran bu güne kadarki en yüksek oran olarak dikkat çekiyor. Diğer bir deyişle, ülkede işlerin doğru gittiğini düşünenlerin oranı sadece 6.61% dir.

CMIRS şirketinin anketle ilgili açıklaması şöyle:

“Bu dönemde ülkenin en önemli sorunları çoğunlukla ekonomiktir. Katılımcılara göre bu dönem en önemli sorunlar sırasıyla: ekonomik sorunlar, enflasyon, düşük maaşlar, işsizlik, ve Kıbrıs Sorunu’dur. Ekonomik sorunların ciddi artış göstermesiyle Korona bu dönemde en önemli 5 sorun arasına girememiş olup düşük maaşlar ilk kez bu kadar önemli bir sorun haline gelmiştir.

Ekonomik beklentiler bu güne kadarki en karamsar noktadadır. Ankete katılanların 83.54%ü kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünmektedir. Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler ise daha da kötümserdir. Katılımcıların 90.72%si ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtmişlerdir



Ekonomik durum konusunda daha iyi bir fikir verebilecek bir sorumuz da ailenin mali durumu hakkındadır. Katılımcıların sadece 16.4%ü ailesinin mali durumunun iyi olduğunu belirtmiştir.Katılımcıların 80.12%si mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir. Bu oran Eylül 2021’de 70.29%, Mart 2021’de 33.06% idi.Katılımcıların 81.04%ü hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir. Bu oran Eylül 2021’de 80.73% Mart 2021 anketinde 39.52% idi.Katılımcıların 76.41%i taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıdır. Bu oran Eylül 2021’de 73.51%, Mart 2021 anketinde 35.56% idi.Katılımcıların 78.38%i sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılıdır. Bu oran Eylül 2021’de 78.23%, Mart 2021 anketinde 34.75% idi. “