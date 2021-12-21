Mutlu olanlar yüzde 16

Halkın yüzde 80’i mutfak giderlerini karşılamada kaygılı olduğunu söylüyor

Mutlu olanlar yüzde 16
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Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 80.12’sinin mutfak giderlerini karşılamada zorlandığı ortaya çıktı.
Aralık ayında 500 kişiyle telefonla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; ankete katılanların yüzde 93.39% u ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini söyledi.  Bu oran bu güne kadarki en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.  Diğer bir deyişle, ülkede işlerin doğru gittiğini düşünenlerin oranı sadece 6.61% dir. 
   CMIRS şirketinin anketle ilgili açıklaması şöyle: 
   “Bu dönemde ülkenin en önemli sorunları çoğunlukla ekonomiktir.  Katılımcılara göre bu dönem en önemli sorunlar sırasıyla:  ekonomik sorunlar, enflasyon, düşük maaşlar,  işsizlik, ve Kıbrıs Sorunu’dur.  Ekonomik sorunların ciddi artış göstermesiyle Korona bu dönemde en önemli 5 sorun arasına girememiş olup düşük maaşlar ilk kez bu kadar önemli bir sorun haline gelmiştir. 
Ekonomik beklentiler bu güne kadarki en karamsar noktadadır.  Ankete katılanların 83.54%ü kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünmektedir.  Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler ise daha da kötümserdir.  Katılımcıların 90.72%si ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtmişlerdir 

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Ekonomik durum konusunda daha iyi bir fikir verebilecek bir sorumuz da ailenin mali durumu hakkındadır.  Katılımcıların sadece 16.4%ü ailesinin mali durumunun iyi olduğunu belirtmiştir.  
Katılımcıların 80.12%si mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir.   Bu oran Eylül 2021’de 70.29%, Mart 2021’de 33.06% idi.  
Katılımcıların 81.04%ü hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtmiştir.  Bu oran Eylül 2021’de 80.73% Mart 2021 anketinde 39.52% idi.  
Katılımcıların 76.41%i taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıdır.  Bu oran Eylül 2021’de 73.51%, Mart 2021 anketinde 35.56% idi. 
Katılımcıların 78.38%i sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılıdır.  Bu oran Eylül 2021’de 78.23%, Mart 2021 anketinde 34.75% idi. “ 
 

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