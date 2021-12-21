Mali polis devrede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’na yanaşan Via Famagusta isimli gemide yüklü bulunan bir TIR’da Narkotik ekipleri tarafından arama yapıldı. Hüseyin Kır’ın kullanımındaki TIR’da yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 adet extacy hap, çeşitli bankalara ait 57 adet kredi kartı ve 12 adet çeşitli şirketlere ait sim kart bulundu.Bulunan kredi kartlarıyla sim kartların yasa dışı sanal bet faaliyetleriyle alakası olduğu düşünülürken, soruşturmaya Mali Suçlarla Mücadele Şubesi de dahil oldu.Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının tasarrufunda tespit edilen kredi kartı ve telefon kartlarını, ülkede tanımadığı şahıslara vermesi için Türkiye’den bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu belirterek, konunun Mali polis tarafından araştırılacağını açıkladı.

Uyuşturucu ve kredi kartları bulundu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Gökova, 19 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Via Famagusta gemisi ile Gazimağusa Serbest Limanı’na gelip KKTC'ye giriş yapan Hüseyin Kır'ın sorumluluğunda ve kullanımındaki JG 442 plakalı nakliye TIR’da arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada TIR’ın çekici kısmında poşet içerisinde toplam 2 gram ağırlığında metemfetamin türü uyuşturucu madde ile 2 adet MDMA türü hap bulunduğunu açıkladı. Aramanın devamında yine çekici kısmında el çantasının içinde çeşitli bankalara ait 57 adet kredi kartı ve 12 adet çeşitli şirketlere ait sim kartların bulunarak emare alındığını belirten Gökova, zanlı Hüseyin Kır’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin de soruşturmaya dahil olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.