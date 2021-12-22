Hatıraları yaşatılacak

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla dün Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Saat 09.30’da başlayan törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören son buldu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Lefkoşa AKM’de anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri katıldı. Türkiye’den Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de misafir olarak törende yer aldı.

COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tören, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosuyla tamamlandı.

Gaziağusa’da tören

Milli mücadele şehitleri 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gazimağusa’da da düzenlen törenle anıldı.

Suriçi Şehitliği’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen törende anıta, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, KTBK Komutanlığı adına Gazimağusa Merkez Komutanı Piyade Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz GKK adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum kuruluş ve vakıf temsilcileri tarafından çelenk konuldu.

Şehitler İskele’de anıldı



21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de anma töreni düzenlendi.İskele Belediyesi açıklamasına göre, Larnaka Şehitler Anıtı önünde yapılan törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

Güzelyurt’ta anma töreni düzenlendi

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören’de Kaymakamlık adına Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Meryem Birmeç ve 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Yılmaz Kıratlı günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Güzelyurt Türk Maarif Koleji Öğrencisi Fatma Şehitoğlu da “Şehitlerimize” adlı şiiri okudu.

Konuşmalarda Kıbrıs Türklerinin 1963-1974 yılları arasında 11 yıl Rum zulmüne karşı kahramanca verdiği mücadele anlatıldı.

Değirmenlik’te tören düzenlendi

Öte yandan Millî Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Değirmenlikteki Atatürk Büstü önünde tören yapıldı.

Kimler mesaj yayınladı?

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve milletvekili adayı Ünal Üstel, Sönmezliler Ocağı Genel Başkan Erden Esenyel, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) birer mesaj yayınladı.