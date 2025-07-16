Ortam gerildi

İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Hür-İş) kurumun sistemine siber saldırı ve şahsına yönelik suçlamalara cevap vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Darbaz, Hür-İş Başkanı, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Serdaroğlu’nun kamu kaynaklarıyla ücretsiz temin etmek varken, bir milyon dolarlık yazılım alınması için ısrar ettiğini söyledi.

Darbaz’ın açıklamaları sırasında Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun salona gelerek söz alması, toplantının tartışmalı bir atmosfere dönüşmesine yol açtı.

Serdaroğlu’nun basın toplantısına gelip, sorular sorması ve Darbaz’ın, Serdaroğlu’nu “cahillikle” suçlaması üzerine, ikili arasında karşılıklı atışma yaşandı.

Toplantı, Darbaz’ın açıklamasının tamamlamasının ardından Serdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam etti. Serdaroğlu’nun açıklaması sırasında İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz, Daire Müdürü Ertunç Doğu ve İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Gökalp ve Yusuf Ersoy toplantı odasından ayrıldı.

Her ay yaklaşık 6 bin Euro

İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz açıklamasında, İhtiyat Sandığı’nın yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren ciddi bir sosyal güvenlik fonu olduğunu belirterek, yönetim kurulunun bu bilinçle, anayasal ve yasal yetkileri dâhilinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Haldun Dormen Bilişim Çözümleri Ltd.’nin yaklaşık 33 yıldır kuruma yazılım hizmeti sağladığını ifade eden Darbaz, ancak bu süreçte kurumun, gelişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlandığının yazılım sistemi hakkında alınan şikâyet ve geri bildirimle de sabit olduğunu söyledi. Darbaz, Dormen Bilişim’e sağladığı yazılım hizmeti karşılığında her ay yaklaşık 6 bin Euro ödeme yapıldığını belirtti.

Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek amacıyla sözleşmeli olarak iki yazılımcı istihdam edilmesine karar verildiğini dile getiren Mehmet Darbaz, söz konusu istihdam kararının, dışa bağımlılığı azaltmak, kurumsal üretim kapasitesini artırmak ve bilgi güvenliğini güçlendirmek amacıyla alındığını kaydetti.

İki yazılımcı istihdamı için münhal açıldığını ve bu süreçte sistem üzerinde tespit edilen küçük çaplı bir zaafiyetin, derhal Daire Müdürüne bildirildiğini anlatan Darbaz, şöyle devam etti:

“Müdürümüzün anında verdiği talimat ile sistemdeki bu açık kapatılmış, gerekli önlemler hızla alınmış ve sistemin normal işleyişi yeniden sağlanmıştır. Bugün itibarıyla kurum sistemimizde bilgimiz dahiline getirilen herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır.”

“Bu ısrar neden?”

Darbaz, Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu’nun, kamu kaynakları vasıtası ile ücretsiz ve güvenli bir sistem kullanılabilecekken, yaklaşık bir milyon dolarlık yazılım/donanım ve her yıl 200 bin dolarlık bakım ücreti içeren bir sistemin acilen alınması yönündeki ısrarının gerçek nedenlerini kamuoyuna açıklamasının şeffaflık ilkesi gereği yerinde olacağını belirtti.

“Uzak ve abartılı ifadelerle yansıtıldı”

İhtiyat Sandığı sistemindeki güvenlik zafiyetinin, teknik müdahaleyle kısa sürede kapatıldığını ifade eden Darbaz, bu durumun, sistemin güvenliği açısından olumlu bir refleksle çözüme kavuşturulmuş olmasına rağmen, aynı çevreler tarafından kamuoyuna “siber saldırı” ya da “hackleme” gibi gerçeklikten uzak ve abartılı ifadelerle yansıtıldığını kaydetti.

Hızlıca kapatılan sistemsel bir açığın kamuoyuna çarpıtılmış biçimde sunulduğunu ifade eden Darbaz, bu durumun yalnızca gerçeği gölgelemekle kalmadığını, kurumun itibarına ve dijital güvenliğe yönelik güven algısına da zarar verdiğini söyledi.

Serdaroğlu’nun, 2024 yılı içerisindeki toplam 28 Yönetim Kurulu toplantısının yalnızca 10’una, 2025 yılı içerisinde yapılan 14 toplantının ise sadece 5’ine katıldığını da açıklayan Darbaz, “Bu durum, Sayın Serdaroğlu’nun İhtiyat Sandığı Dairesi’nde ele alınan konulara ilişkin genel bilgilere hâkimiyetini sınırlı kılmakta, karar alma süreçlerine aktif katılımını kısıtlamaktadır.” dedi.

Serdaroğlu: Benim milyon dolarlardan haberim yok

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise “Benim devamsızlığıma veya toplantıya gelip, gelmeyeceğime bizim kendi içimizdeki işleyiş karar verir… Benim burada bir temsilcim olduktan sonra ben her şeye dahil olurum” diye konuştu.

Memlekette hırsızlık, arsızlığın normalleşemeyeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Benim milyon dolarlardan haberim yok. Benim oyum veya imzam varsa çıkarsınlar belgeli” dedi.

İhtiyat Sandığı’nın yazılımı yanında başka bir yazılım yaratıldığını savunan Serdaroğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürünün ise yönetim kurulunun haberi olmadan emekçilerin yatırımları konusunda Maliye Bakanlığı’nda görüşmeler yaptığını iddia etti.

“Burası devletin malı değil, halkın malıdır” diyen Serdaroğlu, “Polisi göreve davet ediyorum didik didik edilsin bunun için” diye konuştu. “İstediklerini yaptırmaya çalışıyorlar” diyen Serdaroğlu, sonuna kadar hak ve adalet için mücadele edeceklerini söyledi. Serdaroğlu, İhtiyat Sandığı’na sahip çıkılması gerektiğini de ifade etti.