Konu derinleşti

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde bulunan kendilerine ait arazide keşif yaptıkları sırada tutuklanan ileri yaştaki 5 Kıbrıslı Rum’dan bir tanesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Diğerlerinin de son derece yorgun ve gergin olduğu belirtiliyor. Rumlardan bir tanesinin rahatsızlanması üzerine Lefkoşa’daki askeri mahkeme duruşmayı 10 Eylül’e erteledi.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde gündem olan 5 Kıbrıslı Rum’un savunmasını üstlenen ünlü avukatlarımızdan Murat Metin Hakkı ise dün yurt dışından dönüşte Ercan Havaalanı’nda tutuklandı. Polis, tutuklama konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, Hakkı’nın, sanıklara bilgi edinmelerinde yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Dava ertelendi

Kalecik’teki taşınmazları için Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapan Andreas Kypriano (60), Annia Kypriano (60), Niki Geogoria (63), Antonis Lourol (68) ve Gregory Geogoria’nın (66) davası ertelendi. Sanıklardan birinin rahatsızlanması ve hastaneye sevk edilmesi üzerine duruşma

10 Eylül tarihine bırakıldı.

Yaşları 60 ile 68 arasında değişen sanıkların, son derece yorgun ve gergin olduğu belirtilirken, dün öğle saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Avukatları da tutuklandı

Kıbrıslı Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda temsil eden avukat Murat Metin Hakkı, Ercan Havaalanı’nda tutuklandı.

Hakkı’nın Kıbrıslı Rum 5 sanığın, Kalecik’te keşif yaptığı arazilere ilişkin Kıbrıslı Türklere ait tapu bilgilerini ele geçirmesine aracılık ettiği öne sürülüyor.

Kişisel verileri paylaşmakla suçlanan Hakkı’nın bugün İskele’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hakkı’nın bir buçuk ay önce yurt dışına gittiği öğrenilirken, eski kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkı’nın İskele polisi tarafından tutuklandığını duyurarak kararı kınadı. Reynar, “Mesleğimize karşı yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Esendağlı: Takipçisi olacağız

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise avukat Murat Metin Hakkı hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Esendağlı, şu ana kadar edindikleri net bilginin, Murat Metin Hakkı hakkında mahkeme tarafından verilen bir tutuklama kararı olduğunu belirtti. Ancak söz konusu kararın gerekçesi ve gerekliliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Esendağlı açıklamasında, “Bir avukatın ülkeye girişte derdest edilmesi ve ofisine yönelik arama kararı verilmesi ile ilgili mahkeme hangi olgu ve delillerle ikna edilmiştir? Bu sorunun cevabını bulmamız, kişisel hak ve özgürlükler ile avukatlık mesleğinin yasal imtiyazlarına yönelik bir ihlalin olup olmadığını ve varsa bunun sorumluluğunun kimde olduğunu tespit etmek açısından önemli.” ifadelerini kullandı.

Barolar Birliği Başkanı, konunun takipçisi olacaklarını, kamuoyunun gerekli şekilde bilgilendirileceğini kaydetti.

Ne olmuştu

Sanıklar, Kalecik köyünde 1974 öncesi kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri araziler üzerine yapılan iki site alanında keşif yaptıkları sırada çevre sakinlerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yapılan incelemelerde sanıkların tasarrufunda Kıbrıslı Türklere ait tapu bilgileri bulunmuş, ayrıca Gregory Geogoria’nın 19 Temmuz’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı, diğer dört sanığın da buna göz yumduğu tespit edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025, 09:50