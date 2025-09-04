Karar onları üzdü

Lefkoşa, Gönyeli ve Haspolat’ta 30 Ağustos günü düzenlenen eş zamanlı polis operasyonlarında ülke-de ikamet izinsiz bulundukları tespit edilerek tutuklanan toplam 26 kişi dün yeniden mahkemeye çıka-rıldı. Haspolat bölgesinde yakalanan 8 kişi ise muhaceret işlemlerinin tamamlanmasının ardından ser-best bırakıldı. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların ikamet izinsiz olduklarının yapılan muhace-ret kontrolleriyle belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlılarla ilgili ihraç süreci başlatıldığını belirtti.

Polis, Haspolat’ta tespit edilen Qaisar Mehmood’un 10 Mart 2025’ten itibaren 174, MD Ali Amin’in 17 Haziran 2024’ten itibaren 410, Samin Reza’nın 2 Temmuz 2025’ten itibaren 60, Faizan Khan’ın 17 Eylül 2024’ten itibaren 348, Azmad Ali’nin 21 Kasım 2021’den itibaren 283, MD Sumcam Hossain’in 15 Kasım 2024’ten itibaren 594, MD Ujjol Husseın’in 28 Şubat 2023’ten itibaren 915, Johrul İslam’ın 10 Ocak 2025’ten itibaren 233, Shakhuyth Shakhuyth’un ise 15 Kasım 2024’ten itibaren 289 gündür ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturma sürüyor

Polis, yine Haspolat’ta yakalanan Nkengafac Fondem’in 31 Aralık 2022’den bu yana bin 6, Panha Be-love’nin 29 Kasım 2024’ten bu yana 274, Chukwuchuka Nwank’un 30 Kasım 2023’ten bu yana 640, Azahar Uddin’in 28 Haziran 2023’ten bu yana 645, Asık Sıkder’in 26 Ağustos 2023’ten bu yana 730, Zane Moham Allot’un 30 Eylül 2024’ten bu yana 346 ve Zakria Zaki’nin ise 8 Nisan 2003’ten bu yana 144 gündür ülkede izinsiz olduğunu açıkladı. Polis, Samed Hojamkulyyev’in 17 Ağustos 2022’den itibaren bin 110, MD Jhantu Mia’nın 7 Eylül 2024’ten itibaren 358, Uddin Mujımber’in 4 Haziran 2025’ten itibaren 88 ve Tasawar Amin’in ise 23 Nisan 2023’ten itibaren 495 gündür izinsiz olarak ülkede kaldıklarını söyledi. Polis memuru; Lefkoşa’da yakalanan James Fejero Abiyere’nin 29 Kasım 2022’den itibaren bin 5, Nathan Mutonao Helali’nin 29 Kasım 2024’ten itibaren 274 ve Daniel Daniel Rubuz’un 29 Kasım 2022’den itibaren 1735 gündür ülkede kaçak yaşadığını belirtti. Polis, Gönyeli’de yakalanan zanlılardan Adakole John Adole’nin 29 Kasım 2022’den itibaren bin 5, Tadıwa Clive Vi-to’nun 27 Aralık 2019’dan itibaren 2 bin 73 ve Multagru Abraham Dorley’in 29 Kasım 2022’den itiba-ren bin 5 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, 31 Ağustos 2025’te çıkarıldıkları mahkemede 3 gün ek süre alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içinde ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatıldığı-nı ancak sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

