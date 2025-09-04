İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Merkezi ekipleri, dün Güzelyurt ve Girne ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Kaçak yaşam ve yasa dışı ikametle mücadele kapsamında düzenlenen denetimlere, Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık personeli de destek verdi. Denetimler sırasında 42 kişi sorgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi görevlilerinin de hazır bulunduğu kontrollerin sabah saat-lerinden itibaren başlatıldığı ve gün boyunca farklı noktalarda sürdüğü belirtildi. Denetimler sırasında 42 kişi sorgulandı.

Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir yasa dışı duruma rastlanmadığını kaydetti. Açık-lamada, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceği ve amaçlarının ülke genelinde yasal çerçevede güvenli yaşamı sağlamak olduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, denetimlerin yalnızca yasa dışı yaşamla mücadeleye değil, aynı zamanda kayıt dışı istihdamın önlenmesine ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağladığını bildirdi.

İkamet izinsiz 12 kişi tutuklandı

Bu arada ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre; tutuklanan şahıslar aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

