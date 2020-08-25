Ekonomik destek

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) ile Kıbrıs Vakıflar Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Vakıflar Bankası aracılığıyla toplu taşımacılara ekonomik kolaylık sağlanmasını öngörüyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre; dün imzalanan KTTTB adına Başkan Menteş Aytaç’ın, Kıbrıs Vakıflar Bankası adına Genel Müdür Cengiz Erçağ’ın imza koyduğu “2020-2021 Ekonomik Protokol”ü toplu taşımacıların ekonomik yükününün azaltılması için bazı imkanları öngörüyor.

Buna göre; şoförlere verilecek yüzde 14 faizli hazırlık kredisi araç evraklarının yenilenmesinin yanı sıra araçların ön bakımının yapılabilmesine de olanak sağlayacak. Ayrıca birliğe üye olan herkes eğitim yılı içinde hak edişlerinin yüzde 80’i kadar düşük faizle borç alabilecek.