Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Esentepe ve Bahçeli köylerini ziyaret ederek, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, Esentepe’de konuşan Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz, “ikinci tura en yakın adayın Erhan Arıklı olduğunu” savundu.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, “KKTC’ye artık bir şans verme zamanı gelmiştir. Federasyon artık ölmüştür. 3 Haziran 1968’de Beyrut’ta başlayan müzakereler 52 yıldan beri devam ediyor. Bu görüşmelerde hep federasyon konuştuk. Bir yere varamadık. Gelin artık iki devletli bir çözümü konuşalım. KKTC’ye bir şans verelim” dedi.

Arıklı, Bahçeli köyünde yapılan toplantıda, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Grant Montana’da Rum’a verilemeyecek bütün tavizleri verdiğini, buna rağmen ikna edemediğini” ileri sürdü.

Arıklı, “Daha verecek neyin kaldı Sayın Akıncı? Hani senin neslinin son denemesi idi. Hani başaramamıştın? Ne oldu da yeni bir şans istiyorsun?” ifadelerini kullandı.

YDP, kararlara uyacak

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi, ülkede son zamanlara artan bulaş vakalarına karşı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ürettiği kararların son derece önemli ve yerinde olduğuna işaret ederek, komite kararlarına uyacaklarını duyurdu.

