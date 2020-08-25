Kuzeyde 6, güneyde 39 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 922, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 176 test yapıldı. Kuzeyde 6, güneyde ise 39 vaka tespit edildi. Bu rakam güneyde bir günde tespit edilen en çok vaka olarak kayda geçti. Kuzeyde toplam vaka sayısı 277, güneyde ise bin 460’a ulaştı. Güney ve kuzeyde tespit edilen vakaların kontrol altına alındığı, temaslılarının takip çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 922 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Covid-19 genel durumu ise şöyle: “Yapılan toplam test sayısı 110 bin 114, bugüne kadar toplam vaka sayısı 277, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 186, tedavisi devam eden vaka sayısı 87, bugüne kadar toplam kaybedilen hasta sayısı 4, yoğun bakımda yatan hasta yok.”

Güneyde bir günde rekor sayı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 176 test sonucunda toplam 39 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Rum haber kaynaklarına göre, öğlen saatlerinde açıklanan 30 Coronavirüs vakasına 9 yeni vaka daha eklendi ve toplam sayı 39’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise bin 460’a çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün yurtdışından adaya gelen yolculara yapılan 346 PCR testinde, 30 kişide Covid-19 bulgusuna rastlandı.

Daha sonra yapılan 3 bin 176 test sonucunda 9 yeni pozitif vakaya daha rastlandı.9 vaka ile dün tespit edilen toplam vaka sayısı 39'a ulaştı. Güneyde böylece toplam vaka sayısı bin 460 oldu. Yeni vakalar ile ilgili bilgi veren Bakanlık, 17’sinin 22 Ağustos’ta Yunan adası Mikonos’tan geldiğini ve birbirileriyle bağlantılı olduklarını açıkladı. Diğer 13 vakanın ise, 23 Ağustos’ta Ada’ya Amsterdam’dan gelen 10 yolcu ve yine aynı tarihte Londra’dan gelen 3 yolcu olduğu paylaşıldı.