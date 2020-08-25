Belgeler sunuldu

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer’in Universal Bankası’ndan çektiği 186 bin Euro tutarındaki kredinin 11 yılda 470 bin 360 Euro’ya çıkmasıyla borca kefil olan eski Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’in mallarına tedbir konulması için açılan ara emri davası dün yeniden görüşüldü.

Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için açılan ara emrinin duruşmasında bir önceki celsede tanık olan bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nun dinlenmesine devam edildi.

Yemenicioğlu Soyer’in çekmiş olduğu krediyle ilgili bazı belgeleri emare olarak sundu.

Yeni tanıklar dinlenecek

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davaya Universal adına avukat Naime Özbeyli’nin yanı sıra avukat Serhan Çınar da dâhil olurken, Eşref Vaiz adına ise Avukat İlker Sertbay hazır bulundu.

Davada, tanık olarak bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nun dinlenmesine devam edildi.

Yemenicioğlu; bilanço, risk raporları, kasa defteri, Soyer’e 186 bin Euro ödendiğine dair belgeleri mahkemeye sundu.

Yemenicioğlu, Soyer’in yaptığı ödemelerin dekontlarını ise mahkemeye sunmadı.

Banka avukatları ile sanık avukatı, emare olan belgelerle ilgili Yemenicioğlu’nu sorguladı. Davada iki taraf da, bir sonraki celse tanıkları olacağını beyan etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, davayı 27 Ağustos Perşembe gününe erteledi.

Basına ikaz

Bu arada bankanın avukatı Serhan Çınar, basının mahkemeyi etki altında bırakan ve bankayı yeren yayınlar yaptığını ileri sürüp, gazetecilerin uyarılmasını istedi.

Vaiz’in avukatı İlker Sertbay ise basının özgür olduğunu, gazeteleri takip ettiklerini ve mahkemeyi etki altında bırakacak veya yönlendirecek yayın yapılmadığını belirtti.

Mahkeme, basını davayla ilgili yapılacak yayınlar konusunda ikaz etti.