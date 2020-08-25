Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tutumuna "kendini kaosa attı" sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetlerinde geri adım atılmayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’a yönelik sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesine tepki gösterdi.

Yunanistan'ın buna hakkı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan kendini içinden çıkamayacağı bir kaosa attı" dedi. Erdoğan, "Bölgede yaşanacak her olumsuzluğun tek müsebibi Yunanistan, tek zarar gören de yine kendileri olacaktır" şeklinde konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de geri adım atmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaza ediyorum" dedi. Erdoğan, "Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" şeklinde konuştu.

Son 2 günde neler yaşandı

Türkiye, önceki gün saat 21.00 sıralarında Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex ilan etti.

Yunanistan da, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak önceki akşam geç saatlerde karşı-Navtex yayımladı.

Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis için, 27 Ağustos’a kadar uzattığı Navtex’e karşılık Girit’in güney doğusundaki geniş bölgesindeki, Yunan kara suları içerisindeki bölgeyi hava-deniz tatbikatları için bağlayan bir Navtex yayımladı. Yunanistan tarafından yayımlanan Navtex bu sabah saatlerinden 27 Ağustos gece saatlerine kadar geçerli olacak.