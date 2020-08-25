Çözüm umudu kalmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj başarısını, Doğu Akdeniz'e etkilerini ve Kapalı Maraş'ı CNN Türk'te değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıs’ta artık çözüm umudu kalmadığını kaydederek, “Maraş artık daha fazla kapalı tutulamaz” dedi.

Tatar, güvenlik ve stratejik açıdan Maraş'ın iadesinin söz konusu olmadığını da vurgulayarak, “Maraş’ın açılması artık uzak değildir. BM'nin de itiraz edeceği bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü eski sahiplerine iade olacak. Bu, Güney Kıbrıs'ta da onay alıyor. Rum Basını, Yönetim ve kilise baskısına rağmen eski sahiplerin gelip mallarına sahip çıkacağını yazıyor. Bu endişe, bizim başarımızdır” şeklinde konuştu.

Bu adımın Türkiye ile istişare edilerek atıldığını belirten Tatar, “Meclis ve hükümetimiz bu açılmaya onay verir. Kamuoyu hazırdır. Yaklaşık 300 başvuru var. En az 200 iade edilirse, geleceklerini ifade etmişlerdir. Hayırlısıyla olacak” dedi.

“Sondaj çalışmaları güç katmaktadır”

Karadeniz'deki sondaj çalışmasının sonuçlarının KKTC'de mutlulukla karşılandığını söyleyen Tatar, çıkacak kaynağın Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik gücüne güç katacağına inanç belirtti.

Tatar, “ Bu başarının Doğa Akdeniz’e de yansımaları olacak... Uluslararası hukuk temelinde yapılan çalışmalar bölgede hem TC’ye hem de KKTC'ye önemli güç katmaktadır...”dedi.

“Hakkımızı gücümüzle koruyoruz”

Doğu Akdeniz'de potansiyeli herkesin farkında olduğunu kaydeden Tatar, şunları da ekledi:

“Burada önemli olan hakkınıza sahip çıkmaktır. Biz hakkımıza sahip çıkmak istiyoruz. Maalesef hukuk bazen güçlünün yanında yer alıyor. Ama Türkiye'nin bölgesel gücü ortada... Doğu Akdeniz'de en büyük hak sahibi, Doğu Akdeniz’e en büyük sahil şeridine sahip ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs'ta da Karpaz'a sahip KKTC'nin sahil şeridi de Güney Kıbrıs'tan fazladır... Hakkımızı gücümüzle korumaktayız. Libya Anlaşması ile de dengeler Türk Tarafı lehine değişmiştir. Harita darmadağın olmuştur. Yeni bir bölgesel harita meydana gelmiştir. Doğu Akdeniz Türk Gölü olmuştur.”



“Ayrıştırıcı değil birleştirici bir Cumhurbaşkanlığı”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de açıklamada bulunan Tatar, yoğun çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Tatar, şunları ekledi:

“Yeni dönemde KKTC'nin daha da güçlenmesi ve ‘tek alternatif federal çözümdür’ yerine, iki egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mesajı veriyoruz. Seçilirsem, KKTC'yi kabul ettirme, güçlendirme, Türkiye ile uyum içinde çalışma, güçlü ekonomi ve halkı ayrıştırıcı değil birleştirici bir Cumhurbaşkanlığı ve KKTC sözü veriyorum. Artık Kıbrıslı Türkler zaman kaybetmek istemiyor.”



Eroğlu ve ailesinden UBP adayına tam destek

Öte yandan 3. Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, kendisi ve ailesinin UBP ile özdeşleştiğini, doğal olarak da 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde Parti Meclisi’nin kararı doğrultusunda UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceklerini vurguladı.

Tatar, İskele ve Karpaz köylerini gezdi

Bu arada UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, İskele-Karpaz arasındaki bazı köyleri ziyaret etti.

Tatar, İskele, Tuzluca, Büyükkonuk ve Kaplıcada vatandaşlarla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve güncel siyasi konularla ilgili görüşlerini paylaştı ve gelen soruları yanıtladı.

Tatar'a ziyaretleri sırasında, bazı bakan, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.