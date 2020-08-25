Vatandaştan destek istedi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Lefke ve Yedidalga bölgesini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Denktaş, ziyaretlerinde adaylık gerekçelerini anlattı, vatandaşların seçime yönelik düşüncelerini dinledi.

Bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Denktaş, Lefke’nin mahkeme binası sorununun hâlâ çözülemediğini, bunun üzüntü verici olduğunu, bölgedeki insanların büyük sıkıntı çektiğinin görüldüğünü söyledi.

Aplıç sınır kapısının açılmasının üzerinden uzun zaman geçtiğini anımsatan Denktaş, kapının açılmasının katkısının bölgeye net olarak yansımadığını savundu. Serdar Denktaş, yapılacak çalışmalarla kapının bölgeye kazancının artması gerektiğini belirtti.

Hükümetlerde görev aldığı sürede kapıların açılmasıyla ilgili hayati bir kararı uygulamaya geçirdiklerini söyleyen Denktaş, o günden bu yana birçok kapı açıldığını, bu kapıların her birinin rasyonel olarak değerlendirilmesi ve bulunduğu bölgeye katkı sunması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parti seçimi olmadığını yineleyen Denktaş, herkesin bir partisinin olmasının son derece normal olduğunu ancak bu seçimde adayların ön plana çıktığı, adayın geçmişi, tecrübesi ve söylemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lefke bölgesinin kendisi için son derece özel bir bölge olduğunu ifade eden Denktaş, 1980’de askerlik görevi için iki yılını geçirdiği bu bölgede çok güzel dostlukları bulunduğunu anlattı.

Ucu değil ufku açık yaklaşım

Öte yandan Serdar Denktaş, Kıbrıs sorununda “ucu açık değil ufku açık” bir yaklaşımla hareket edeceğini söyledi.

Denktaş, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek Başkan Mahmut Kanber ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek adaylık kararının gerekçelerini anlattı ve seçilmesi halinde neleri yapmayı planlandığı konusunda bilgi verdi.

Denktaş konuşmasında, içinden geçilen süreçte en olumsuz etkilenen kesimin esnaf ve zanaatkarlar olduğuna işaret ederek, pandemi öncesinde de vurguladığı gibi salgının bir şekilde atlatılacağı, ancak sonrasında gelecek ekonomik sorunları çözmek için erkenden önlem alınması çağrısının bugün çok daha net anlaşıldığını söyledi.

O dönem ortaya koydukları tahminlerin bugün gerçekleşmesini üzülerek izlediklerine değinen Denktaş, “O dönem biz gördük ama maalesef hükümet üyeleri görmedi. Yüzünü ne size, ne öneriler sunan bize, ne Cumhurbaşkanı’na dönemedi…” dedi.

Denktaş, vatandaşın bu yarışa parti seçimi gibi bakmaması gerektiğini, adayların bugüne kadar yaptıklarına, söylemlerine, deneyimlerine ve başarabildiklerine bakarak karar vermesi gerektiğini söyledi.