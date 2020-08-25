Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, son dönemlerde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklere çözüm bulunacak adresin; Kıbrıs sorununun görüşüldüğü müzakere masası olduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’nı (KTMMOB) ziyaret etti ve oda başkanı Seran Aysal ile görüştü.

Pandemi sürecinin içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını ve bu yüzden de olağan bir seçim süreci yaşanmadığını ifade eden Erhürman, önümüzdeki beş yıl içerisinde “kartların yeniden dağıtılacağı” bir dönem olacağını, Cumhurbaşkanlığı gibi uluslararası toplum tarafından tanınan bir makamın böyle bir dönemde daha aktif ve geniş kadrolarla kullanmak zorunda olduklarının altını çizdi.

“Kapsamlı çözüm önceliğimizdir”

Kıbrıs sorununda kapsamlı çözümün öncelikleri olduğunu dile getiren Erhürman, bunun önümüzdeki beş yıl içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında olmadığını kaydeden Erhürman, konunun bölgedeki büyük güçlerin hesaplaşmalarından da etkilendiğini söyledi.

Hidrokarbon ve doğalgaz konularının Kıbrıs sorunu üzerinde etkili olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Erhürman, Doğu Akdeniz’in bir ‘barış denizi’ olması ve kaynakların verimli ve adil bir biçimde paylaşılması için birinci adımın Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü olduğunu vurguladı.

Erhürman, Doğu Akdeniz’de yaşanan sıkıntıların da çözüme ulaşma konusunda fırsata çevrilebileceğini de kaydetti.

Erhürman, bu ülkede el birliğine ihtiyaç duyulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nın imar planı ve benzeri konularda yol gösterici, liderlik eden bir pozisyonda olması gerektiğini söyledi. Erhürman, geçmişte olduğu gibi her zaman KTMMOB ile yakın çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

