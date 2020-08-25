‘Duanızı esirgemeyin’

Lefkoşa’da Metropol bölgesinde faaliyet gösteren Azra Butik’in sahibi dün sosyal medya hesabından kendisinin, kızının ve eşinin Coronavirüs’e yakalandığını duyurdu. 15 gün süre ile kapalı olacağını belirten Azra Butik sahibinin, sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük destek gördü.

Azra Butik’in cesur adımı diğer Covid-19 hastalarına da örnek oldu. Temaslı takibi sonucu, Covid-19 testi pozitif çıkan Ercan Havaalanı’nda çalışanlardan biri olan Erdoğan Selkan da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, durumunu aktardı.

Herkesi uyardı

Metropol bölgesinde faaliyet gösteren Azra Butik’in sahibi dün 07.00 sıralarında işyerine ait Facebook sayfasından kendisinin, eşinin ve kızının Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Bu nedenle 15 gün kapalı olacağını belirten butik sahibi paylaşımında şunları belirtti.

“Değerli müşterilerim. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 bizi de etkiledi. Eşim, ben ve kızımızın test sonucu pozitif çıktı. Hepinizden dualarınızı bekliyorum. Olmaz demeyin, olur. Tedbiri elden bırakmayın. Hakkınızı helal edin.”

Takdir topladı

Azra Butik tarafından yapılan bu açıklama toplumda büyük destek gördü, takdirle karşılandı. Yüzlerce kişi aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken, herkesin bu şekilde duyarlı olup, temas ettiği kişileri uyarması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, Coronavirüs’ün utanılacak ve saklanılacak bir şey olmadığını, hastalığı kapanların toplumu uyarmak adına dürüstçe açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Örnek oldu, devamı geldi

Azra Butik’in cesur adımı diğer Covid-19 hastalarına da örnek oldu. Temaslı takibi sonucu, Covid-19 testi pozitif çıkan Ercan Havaalanı’nda çalışanlardan biri olan Erdoğan Selkan da dün saat 10.45 sıralarında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, durumunu aktardı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi ve gözlem sürecinin devam ettiğini anlatan Selkan, iyi olduğunu, anne ve babasının da temaslı takibi kapsamında, tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurdu.

Kendi tahmini bulaş tarihinde, iş ve ev dışında bir yere çıkmadığını kaydeden Selkan, arayıp soran herkese teşekkür etti.