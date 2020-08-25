Köpeğine cinsel organını yalattı

Girne’de 57 yaşındaki Ahmet Gül, komşusunun köpeğine cinsel saldırıda bulunurken yakalandı. Komşusunun tel kafesteki Labrador cinsi köpeğine cinsel organını yalatan Ahmet Gül, o esnada olaya tanık olan biri tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Polise haber verilmesiyle zanlı dün sabah tutuklandı. Polis, soruşturma başlatırken, zanlının daha önceden de evin içerisinde komşularının görebileceği şekilde çıplak gezip müstehcen teşhir suçu işlediği belirtildi.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve adada çalışma izinli bulunduğu belirtilen zanlı duruşmada, “Yaptım bir kusur, çok pişmanım” dedi.

O anlar kayda alındı

Mahkemede aktarılan bilgilere göre; olay dün sabah 08.00 sıralarında Girne’de Şht. Şener Enver Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi.

Şht. Şener Enver Sokak’taki bir apartmanda yaşayan zanlı, karşı komşusu H.K. isimli şahsa ait tel kafeste tutulan köpeğe cinsel saldırıda bulundu.

Zanlı, cinsel organını tel kafesten içeri uzatarak, Labrador cinsi köpeğe yalattı. O esnada apartman sakinlerinden biri olaya tanık olup, zanlının cinsel saldırıda bulunduğu anları cep telefonu kamarasıyla kayda alarak, polisi aradı.

Olay yerine giden polis, zanlıyı suçüstü tutukladı, kamera görüntüsünü de incelemek üzere emare aldı.

Teşhir suçu da işledi

Hakkında ‘hayvanlarla cinsi münasebet’, ‘müstehcen teşhir’ ve ‘namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının komşularından ifade aldıklarını söyledi.

Yanaroğlu, zanlının daha önceden de evin içerisinde dışardaki insanların görebileceği şekilde çıplak gezdiğine dair ifade aldıklarını açıkladı.

Yanaroğlu, olay anında çekilen kaydın inceleneceğini, zanlının köpeğe daha önce cinsel saldırıda bulunup bulunmadığının araştırılacağını belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Pişman oldu

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise bir kusur işlediğini, pişman olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve bu süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirilmesine emir verdi.