Yangın çıktı, çatılar uçtu

Ergün YAHAT

Şiddetli rüzgar Gazimağusa, Beyarmudu ve Yedidalga’da zarara yol açtı.

Yeniboğazici’nde sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin çatıları şiddetli rüzgârdan dolayı uçarak, araçların üzerine düştü.

Hem araçlarda hem de iş yerlerinde maddi zarar oluştu.

Yedidalga’da ayrıca şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 ayrı şahsa ait yaklaşık 2 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile damlama sulama lastikleri ve bir adet hurma ağacı yandı.

Beyarmudu’nda da şiddetli rüzgar nedeniyle palmiye ağacının dallarının elektrik tellerine temas etmesi neticesinde oluşan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Hüseyin Nevzat Aksal’a ait yaklaşık 6 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar ile bir badem ağacı yandı.

Gazimağusa’da Elek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların hurma ağacı dallarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 2 adet hurma ağacı kısmen yandı.

Yanan hurma dallarının park halinde bulunan bir araç ile yangına müdahale eden itfaiye aracı üzerine düşmesi sonucu her iki araç da hasar gördü.

En çok yağış Kozanköy’de kaydedildi

Bu arada Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın, metrekareye 17 kilorgamla Kozanköy’de kaydedildiğini bildirdi.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: “Kozanköy 17 Kg/M², Selvilitepe 13 Kg/M², Yeşilırmak 12 Kg/M², Çamlıbel 7 Kg/M², Alsancak 5 Kg/M², Gemikonağı, Koruçam, Akdeniz 3 Kg/M², Girne, Boğaz 2 Kg/M², yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 Kg/M² İle 2 Kg/M².”

