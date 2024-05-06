Piknik alanından başlandı

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ve Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda başladı. Maratonu’nun ilk gününde 200 kilo plastik poşet toplandı.

Çevre bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ve mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında devam edecek “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”nun ilk durağı Girne Boğaz Piknik Alanı’nı oldu.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi Personeli ve Gençlik Federasyonu üyesi gençler katıldı.

Maraton öncesinde gençlere yönelik bir konuşma yapan Bakan Ataoğlu, gençlerin duyarlılığı karşısında büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, ülkenin her bireyinin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ataoğlu daha sonra beraberindeki bürokratlarla, alanda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, çöplerin yere atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ataoğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşlara etkinlik hakkında bilgi vererek, piknik sonrasında çöplerini toplamaları için vatandaşlara çöp poşeti dağıttı.

Tonlarca atık toplandı

Mayıs ayı boyunca, ülkenin farklı noktalarında devam edecek ve maraton sonunda en fazla çöpü toplayan grubun ödüllendirileceği etkinliğin ilk adımı olan Boğaz Piknik Alanı’nda bir saatte toplanan çöpler, ülkenin çevreye duyarsızlığını ortaya koydu.

Yaklaşık 200 kilo plastik ve naylon çöp toplanan maratonun ilk gününde, 100 kiloya yakın da cam atık toplandı.

