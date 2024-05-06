Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 2 bin 338 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 446 araç sürücüsü rapor edildi. Kontrollerde 19 araç trafikten men edildi. Rapor edilen trafik suçları şöyle: “374’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 41’i diğer trafik suçları.”

Lefkoşa’da kaza meydana geldi

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi boyunca LY 465 plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinden şehir merkezine doğru kullanan Abdelrahman Khalid Tifour (E-22) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan “Yıldırım pide” isimli işletme önlerine geldiğinde o esnada yolun solundan sağına doğru koşarak geçmeye çalışan yaya Melisa Yamak’a (K-21) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

