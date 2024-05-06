İade edilecek

Türkiye’nin Gaziantep ilinde 2006 yılında kasten yaralama suçu işleyen Murat Günman’ın 12 yıl önce KKTC’ye geldiği ortaya çıktı. Davası görülmeden ülkeye gelen zanlı hakkında, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinde 2022 yılında karar çıktığı belirtildi.

Türkiye’de 7 yıl hapse mahkum edilen zanlının burada olduğu belirlenince Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, KKTC makamlarına yazı göndererek, iadesini talep etti.

Girne’de tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinde zanlı hakkında 2006 yılında işlediği kasten yaralama suçundan 2022 yılında hüküm verilerek, 7 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ışığında zanlının KKTC’de olduğunun bildirilerek, iadesinin talep edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, Türkiye ile KKTC arasında suçluların iadesi anlaşması gereğince iade edileceğini, kaydetti. Polis, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması için süreye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, 3 gün talep etti.

12 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta

Polisin ardından söz alan zanlı, “12 yıldır buradayım, işim ve ailem burada. Yıllar sonra hakkımda böyle bir karar çıkmasını beklemiyordum” dedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.