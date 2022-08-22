Saatini de çaldılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da yaşanan olayda kendilerine kiralanacak evin zamanında teslim edilmemesinden dolayı ötürü zarar ettiklerini öne süren İran uyruklu Erfan İmami ile Amin Aramesh emlak ofisini bastı. İki zanlı, ofisini bastıkları emlakçı Ashkan Khaiyati Denkharghan’ı darp edip boğazındaki kolyenin kopmasına sebep olduktan sonra masanın üzerinde kol saatini çalıp olay yerinden ayrıldı. Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, Erfan İmami ile Amin Aramesh önceki gün tespit edilerek tutukladı.

Zanlılar soygun ve darp suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Önce dövdüler sonra soydular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlıların, 20 Ağustos 2022 tarihinde, saat 12.45’te, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir emlak ofisine giderek, kendilerine kiralayacağı evi zamanında teslim etmeyerek zarara uğramalarına neden olduğu gerekçesi ile emlakçı Ashkan Khaiyati Denkharghan’a defalarca yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp ettikleri emlakçının boynunda bulunan altın kolyenin koparak hasara uğramasına neden olduklarını açıkladı.

Zanlıların, emlakçıya ait saati de çalarak kaçtıklarını anlatan polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlılar Erfan İmami ile Amin Aramesh’in önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındıklarını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme Erfan İmami ile Amin Aramesh’in soygun ve darp soruşturması kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.