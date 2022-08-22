Ders almıyoruz

Mersinlik bölgesinde başlayan ve geniş bir alana yayıldıktan sonra 4 gün süreyle söndürülmeyen büyük yangının ardından 20 bin dönümlük alan yok olurken, başka felaketlere karşı halen önlem alınmadığı belirtildi.-Orman yangın emniyet şeritleri ve yolların temizlenmediği bildirilirken, Orman Dairesi’nde hem araç hem personel eksikliği olduğu vurgulandı.

Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA), büyük yangınlarla mücadelede yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

ÇEKOVA Başkanı Rifat Siber’in verdiği bilgiye göre, ÇEKOVA ve Orman Mühendisleri Odası ortak yaptığı toplantıda, “Mersinlik yangınından sonra KKTC’de orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler, yangınlara müdahale için gerekli personel ve teçhizat durumu, sorun ve önerileri” değerlendirdi.

Siber, ÇEKOVA olarak, ortaya çıkan tespitleri şöyle sıraladı:

Sorunlar ve eksiklikler

1-Mersinlik yangınından önce alınması gereken önlemler yetersizdir ve gerekli hazırlık da yeterince yapılmamıştır.

2-Orman yangın emniyet şeritleri ve yollar temizlenmemiş, hazır hale getirilmemiştir.

3-Toplam 11 adet ağır iş makinesi olan Orman Dairesi’nde yalnızca 4 ağır iş makinesi şoförü mevcuttur.

4-Orman Dairesi’nin 15 kişilik Orman Mühendisi kadrosunda yalnızca 7 mühendis mevcuttur.

5- 61 kişilik orman memuru kadrosunda da 37 memur kalmıştır.

6-Sürekli hazır işgücü olan 50 kişilik daimi işçi kadrosunda ise yalnızca 6 işçi kalmıştır.

7-Orman Dairesi’ne yangınla mücadele için her yıl mevsimlik olarak alınan yangın ekibi işçileri bu konuda ciddi ve sertifikalandırılmış bir eğitimden geçirilmemektedir.

8-Bu işçilerin ciddi bir eğitim yetersizliği vardır ve üstelik her dönem farklı insanlar mevsimlik işçi olarak işe alınmakta ve ağır şartlarda çalıştırılmaktadır.

9-Alınan işçilerin sayısı Dairenin mevcut yangın arazözü sayısına göre yetersiz kaldığından aylık çalışma saatleri gayri yasal derecede uzun tutulmak zorunda kalınmaktadır.

10-İşçi sayısının azlığı nedeniyle bazı durumlarda arazözler eksik personel ile yangına gitmektedir.

11-İşçilere verilmesi gereken donanım malzemeleri standart hale getirilmemiştir.

12- Toplam 11 adet olan ağır iş makinelerini kullanacak 4 kişi bulunmaktadır.

13- Yol temizlemesi, ağaçlandırma sahası hazırlaması gereken iş makinelerinin önemli bir kısmı boşta durmaktadır.

14-Mühendis, orman memuru ve daimi işçi vb. Orman Dairesi kadroları günümüzde neredeyse yarı yarıya ve hatta daha yüksek bir oranda boşalmış durumdadır.

Öneriler

1-Orman alanları orman olarak kalmalı.

2-Yanık sahanın tamamında hayvan otlatmasına karşı ciddi önlem alınmalı.

3-Yanık sahanın tamamında hayvan otlatmasına karşı mutlaka ciddi önlem alınmalı, bahse konu Keçiler Yasası geliştirilmeli.

4-1995 Büyük Yangınından sonra ağaçlandırma çalışmalarına başlandığında yapıldığı gibi orman alanlarına yakın bölgelerdeki özellikle serbest otlatma usulüyle yetiştirilen keçilerin devlet tarafından sahiplerinden satın alınması dahi düşünülmelidir.

5- Rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması belli prensipler ışığında yürütülmeli.

6- Yangın sırasında iletişim ve koordinasyon sorunu çözülmeli.